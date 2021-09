Denuncian trabas para aplicar la nueva licencia de paternidad

En un video grabado por Élver León se escucha cómo, de forma airada, reclama en un punto de Famisanar, en Funza, Cundinamarca, el reconocimiento de la nueva licencia de paternidad que fue sancionada por el presidente hace menos de un mes y que sube de 8 a 15 días el tiempo que los padres podrán compartir con sus hijos en casa después de nazcan.

"Le estoy diciendo que hay una ley que es la 2114 y usted me está diciendo que no, que está vigente esa ley", se escucha en uno de los apartados.

Élver se comunicó con su empresa y de talento humano le dieron las dos semanas de licencia. Sin embargo, tuvo que radicar un derecho de petición para que su EPS le reconozca los días de reposo por el nacimiento de su hijo y así la empresa le pague por los días que estará en casa. "Ellos me dicen que dependiendo de la respuesta de la EPS me descuentan o me pagan los días", señaló.

Esta es una situación que no solo ha vivido Élver, según el representante a la Cámara, José Daniel López, de Cambio Radical, dijo a BLU Radio que, a través de sus redes sociales, ha recibido varias denuncias de otros ciudadanos, pero no cree que las EPS estén actuando de mala fe, sino que falta aclaración y pedagogía con la nueva ley.

¿Qué riesgo corren las EPS al negar las licencias de paternidad?

Según Iván Jaramillo, experto en derecho laboral, explicó que en cabeza de la Superintendencia de Salud pueden multar a estas entidades "si no reconocen este derecho y los afectados pueden adelantar acciones judiciales".

Las EPS consultadas explicaron que la nueva licencia de paternidad no se puede liquidar hasta que la administradora del sistema de salud Adres realice las aclaraciones para su reconocimiento. BLU Radio buscó a Adres para aclarar el tema, pero no obtuvo respuesta.