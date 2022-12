Denuncias contra secretario de Gobierno de Girardot por supuesto maltrato y corrupción

La abogada Olga Lucía Herrera, cuyas denuncias por violencia física y psicológica en contra de Boris León, actual secretario de Gobierno de Girardot, han cobrado notoriedad, aseguró que el tema se encuentra en conocimiento de las autoridades desde 2016 y no se trata de oportunismo.

"Después de terminar con él (Boris León), empezaron una serie de amenazas contra mi vida, mis bienes y mis hijas", dijo Herrera.

La abogada aseguró que Boris León la maltrató física y psicológicamente, mientras que la mamá del actual funcionario la agredió.

“Por ejemplo en sus persecuciones, pero sin que nadie viera, porque ni siquiera en Girardot funcionan las cámaras de seguridad, yo me desplazaba a un sitio y él llegó a perseguirme, luego echarme piedras a la camioneta y a todo momento a violentarme”, indicó la denunciante.

“Estábamos en reuniones sociales y me cogía el brazo, me decía que no me moviera que me tenía que ir para donde él dijera porque si no me iba a matar y dejar en ridículo delante de todo el mundo”, agregó.

Herrera reveló algunos chats donde aparentemente Boris León no solo la insultó con palabras de grueso calibre, sino que amenazó con revelar imágenes íntimas.

La abogada Herrara aseguró que se decidió a ventilar públicamente sus porque teme que Boris León como secretario de Gobierno de Girardot pueda ejercer retaliaciones en su contra como jefe de Policía de las comisarías de Familia, donde la abogada acudió ante el tema de los maltratos.

El abogado Hernán Suárez, abogado de Boris León, aseguró que las acusaciones contra su cliente obedecen a un problema político pues Herrera quería ese cargo y se lo dieron a él y no a ella.

Según el defensor de León, su cliente se separará temporalmente del cargo para “garantizar la imparcialidad, la autonomía, de todos los entes administrativos y judiciales que van a intervenir en la solución de fondo de este conflicto”.

Señalamientos de corrupción

La abogada Olga Herrera entregó también a BLU radio chats que dan cuenta de supuestas negociaciones que habría hecho previamente Boris León para ocupar algún cargo en la actual administración municipal de Girardot.

En las comunicaciones, se reflejarían supuestos pactos donde se ‘comprometen’ finanzas y el pago de 120 millones de pesos para garantizar cargos burocráticos.

