Departamento de Planeación tras regaño de Petro por fibra óptica en Amazonas: “Si hay avances”

El presidente Gustavo Petro, en medio de su alocución del Consejo de ministros, mencionó que la idea de la conexión de un cable submarino desde China a Colombia continúa sobre la mesa.

Este proyecto busca que el cable que tiene su punto de partida desde China y que luego pasa a Sídney- Australia, a futuro llegue a Buenaventura, pues permitirá la conexión con toda América del Sur.

El objetivo del gobierno es conectar a “Colombia, desde la Amazonía, con el mundo”, para ello se requiere avances en la conexión de la Fibra Óptica en las regiones del Amazonas y el Putumayo que tiene una inversión de 683.170 millones que busca conectar los departamentos de Amazona y Putumayo. Por lo que en medio de la alocución exigió a la ministra de TIC, Carina Murcia que se avanzara en este proyecto e insistió en desarrollar la conexión entre Puerto Asís y Buenaventura, para permitir la conexión en Amazonas en los municipios de Puerto Alegría, El Encanto, Puerto Arica, Tarapacá, Puerto Nariño y Leticia; mientras que en Putumayo se conectarán Puerto Asís, Puerto Leguízamo y San Miguel.

La ministra de TIC, sin embargo, argumentó que se han desarrollado las primeras bases y se ha avanzado en la “construcción del Conpes, porque el ministerio no había priorizado este proyecto y no se contaba con los recursos, pues fueron destinados a otros proyectos estratégicos dentro del ministerio”. Por lo que el presidente mencionó que el anterior ministro de las TIC, Mauricio Lizcano los había engañado.



Por su parte, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó la Declaratoria de Importancia Estratégico, proyecto que busca conectar a los departamentos de Amazonas y Putumayo con el resto del mundo, es un paso fundamental hacia la realización de la visión del presidente Gustavo Petro de convertir a la Amazonia en un eje de conectividad global.

El Departamento de Planeación presentó el CONPES en dónde se establece un cronograma e informa los avances se verán reflejados en 3 fases, desde el 2025 al 2026 se realizaría la ingeniería detalle, entre el 2027 y mediados del 2028 comienza la implementación del proyecto y para el segundo semestre del año 2028 las familias de la región ya se verán beneficiadas.

“Recibimos con gran satisfacción esta declaratoria, porque sin duda se trata de un proyecto de importancia no solo para el país, sino para toda Suramérica, si tenemos en cuenta el plan del presidente Petro de conectar la Amazonia con China con fibra óptica a través de ríos y el Pacífico”, mencionó Carina Murcia, ministra TIC.

Publicidad

En esta acción se busca beneficiar alrededor de 227.000 personas que residen en nueve municipios del Amazonas y Putumayo, llevando conectividad y oportunidades a los lugares que más lo necesitan.

“Es importante la conectividad con propósito. Lograr que esos 100.000 hogares en la Amazonía tengan una conectividad, un servicio esencial para la educación, creo que es la misión que tiene ahora el Ministerio TIC. Si logramos conectar a los colombianos, logramos también tener un país más competitivo”, afirmó la ministra de las TIC.

Al adelantar estas labores, se comienza con un proceso contractual y da inicio a la ejecución de este proyecto, además, comienza el desarrollo de las 3 frases del proyecto, para en el 2028 comience con su operación.