“Desafortunado”: representante Losada sobre trino de Petro tras caída de proyecto de marihuana

Felipe no se veía venir tan claramente el hundimiento del proyecto de ley para regular el consumo recreativo de la marihuana. Realmente, eh, había una advertencia de que no se fuera a programar el debate y se hundiera por por trámite, pero no en esas condiciones en las que ayer se hundió en el Senado de Colombia. Es que fíjese que ahoritica estaba yo recordando lo que dijo hace dos días nuestro compañero Aurelio Suárez cuando dijo Este decreto pretende pavimentar el camino para la aprobación de la ley de uso recreacional del cannabis. Y pasó todo lo contrario. Fue absolutamente la reacción. Totalmente contraria. Sí, señor. Y es que, claro, los que no estaban de acuerdo con el proyecto, pues se montaron en la indignación pública que hay por cuenta del decreto y la confusión que ciertamente existe. Y le y lo enterraron, sí, lo enterraron facilito. Pues eso no tuvieron ningún problema en enterrarlo. Uno siete cero cinco Está con nosotros el representante de la Cámara, Juan Carlos Losada, del Partido Liberal, el ponente de esta ley que se volvió a hundir. Mmm. Uno dos veces en este año. Mmm uno. Doctor Losada, Buenos días. Muy buenos días Ricardo. Buenos días para toda la mesa de trabajo de Blu radio y por supuesto, para la audiencia. Muy buenos días. Lo escuché anoche responsabilizando, entre otros, al Gobierno por el hundimiento del proyecto. Se cree realmente que la expedición del decreto famoso decreto que revocó facultades de policía para imponer multas y demás a consumidores en el espacio público paviment el camino para todo lo contrario de lo que decía Aurelio Paviment el camino para el hundimiento de su proyecto? Absolutamente. Yo no tengo la menor de las dudas, y lo digo con el conocimiento de causa de haber hablado con múltiples de los senadores y senadoras que nos habían acompañado justamente la legislatura basada en ambos debates en el Senado de la República y que esta vez votaron en contra. Usted puede ver quiénes fueron los que se nos voltearon al interior del Partido Liberal, al interior de cambio radical, donde teníamos unos votos, perdimos cuarenta a cuarenta y seis. Es decir, nosotros la vez pasada habíamos ganado cuarenta y ocho a treinta y nueve. Una cosa de ese estilo cuarenta y siete a treinta y nueve la vez que se hundió, porque esa vez no alcanzamos los votos requeridos, pero habíamos ganado el debate y desgraciadamente ayer esta esta circunstancia de la expedición del decreto mal entendido, muy mal comunicado por el Gobierno nacional, pero además expedido en un momento realmente muy inadecuado, pues nos cobró. Si se quiere esta derrota. Yo no tengo la menor duda que nosotros teníamos los votos. La senadora María José Pizarro, que era la ponente en Senado, lo sabe perfectamente. También nosotros teníamos los votos. Desgraciadamente, esta coyuntura nos hundió el proyecto. Es así de sencillo, sí, representante. Vi anoche algunas reacciones en el Senado muy, muy encendidas en su contra de congresistas que creyeron entenderle, que usted decía que el que votaba en contra del proyecto estaba financiado por el narcotráfico o le estaba haciendo un favor al narcotráfico. Ese fue el sentido de lo que usted argumentó ayer después de la derrota de su proyecto en el Senado. No me parece que esa fue una reacción, tal vez a la intervención de la senadora María José Pizarro. Yo no yo no dije nunca eso. Creo que la doctora María José Pizarro fue quien dijo con mucha fuerza que esto no le convenía, sino a las mafias y que quienes estaban votando en contra de esto favorecían a las mafias. Yo no creo que ella crea que quienes votaron en contra realmente están, digamos, favoreciendo de manera deliberada las mafias. Yo creo que ella lo dice casi que de manera indirecta, porque quienes se ven beneficiados con que no haya regulación del cannabis en Colombia, pues quienes tienen hoy el control del mercado, que sin duda alguna, pues son los mafiosos, aquí nadie más tiene el control del mercado. Este es un mercado que está controlado por los jíbaros, que está controlado por los narcotraficantes. Y justamente uno de nuestros argumentos era que es absurdo un mercado que tiene más de un millón cuatrocientos mil personas consumidoras declaradas en Encuesta Nacional de Drogas, que posiblemente pueden ser casi dos millones de personas. Semejante nivel de mercado esté en manos de los ilegales y no en manos del Estado. Eso nos parece que es una cosa evidentísimo, pero creo que la molestia no fue conmigo. Yo traté de ser lo más tranquilo, lo más pausado. De alguna manera, sí. Fui fuerte con el partido Liberal porque me parece inverosímil que un partido que se llame liberal vote y argumente de la misma manera que lo hace el Centro Democrático y el Partido Conservador, cuando nosotros hemos sido el Partido de las Libertades Individuales de los colombianos, el partido que logró sacar adelante la Constitución de mil novecientos noventa y uno en la que está cimentada, si se quiere, la posibilidad de que los colombianos tengan el derecho a tomar las decisiones más Inti sin que el Estado se pueda entrometer en ellas. Luego yo sí estoy muy decepcionado del Partido Liberal y eso sí lo dije, digamos con mucha contundencia en mi intervención. De hecho, en algún otro medio de comunicación ayer, en las primeras reacciones, dije que si hay un responsable de este hundimiento en Últimas también es el propio presidente César Gaviria. Porque al interior de la bancada parlamentaria del Partido Liberal han estado siempre las mayorías para apoyar este proyecto. Y sin embargo, él nunca nos ha citado una bancada para definir esto como partido y no simplemente dejar al al vaivén de la decisión individual de cada congresista, lo que tiene que ver con la regulación del cannabis de uso. Sí, doctor, lo usted dice que no cree que la senadora María José Pizarro considere que quienes votaron para el hundimiento de este proyecto de acto legislativo porque es una reforma constitucional. No es una reforma legal, eh? No cree? Dice usted que ella considere que están fletados por el narcotráfico? Mmm uno. Pero entonces le pregunto cuál es su punto de vista frente a lo que escribió anoche muy tarde el presidente de la República en su cuenta de Twitter? O de X O. Bueno, como le quiera decir el presidente presidente en mi casa leopardo, permítame, se lo leo a los oyentes que de pronto no han tenido la posibilidad, dice el presidente Petro, sin mencionar ningún proyecto en particular. Quienes ilegalizan reciben sobornos. Qué opinión le merece esa opinión del presidente Petro? No, Yo creo que es una expresión muy desafortunada. Yo no creo que ese sea el nivel al que haya que llevar este debate. Yo creo que uno siempre tiene que digamos partir de la buena fe, de la actuación de la gente y de que así como uno tiene unas convicciones cuando presenta un proyecto como este, pues habrá quienes van a defender esto por sus propias convicciones. Yo no. A mí no me gusta hacer ese tipo de señalamientos porque Yo creo que eso es atentar contra la inteligencia de la gente y es de alguna manera, una forma de polarización que no corresponde. Nosotros vamos a lograr sacar este proyecto cuando seamos capaces de mostrarle a las fuerzas más reaccionarias, a las fuerzas de derecha de Colombia, lo que en Estados Unidos, las fuerzas digamos republicanas, ya entendieron hace un buen rato. Y es que si usted tiene, como digamos principal fórmula política, por ejemplo, la defensa de los niños y de las niñas, usted va a defender mejor a los niños y las niñas en un mercado regulado que en un mercado ilegal. Si usted cree que hay que reducir el consumo de sustancias y coactivas en su sociedad, los republicanos en Estados Unidos ya entendieron por eso. Hay veinticinco estados donde esto está regulado, que eso se hace mejor en un mercado regulado que en un mercado ilegal. Nosotros los vamos a tener que convencer de eso y yo no creo que ese tipo de señalamientos vengan al caso. Me parece que son lamentables y yo sí rechazo ese tipo de expresiones porque eso desvaloriza al rival y yo no creo que sea la forma más correcta de hacer política. Cuántas empresas canadienses americanas de otros lados que habían estado llegando al país y colombianas, por supuesto. Y cuántos empleos quedan ahora? Pues en bili con los crespos hechos tras apostarle a un negocio y a un mercado que que ya no va a despegar. Bueno, muy tristemente, las consecuencias económicas para para, digamos, el sector del cannabis en Colombia, pues son catastróficas, porque desde el gobierno anterior el debilitamiento de la industria ha sido realmente muy grande. Muchas empresas cerrando un montón de plata tirada a la basura, quebrados prácticamente todos los actores de la industria. Y la verdad es que al interior del Gobierno de Gustavo Petro no se han tomado las decisiones necesarias para ayudar a ese sector de la economía a sobrevivir. La lentitud de este Gobierno ha sido total. Entre Duca y Petro acabaron. Hay que decirlo hoy con la industria del cannabis medicinal y por supuesto, que muchos de ellos tenían puesta su esperanza en poder revitalizarse con la posibilidad del mercado de uso adulto. Y bueno, pues eso se ve también frustrado, así que creo que está a en cuidados intensivos. La industria del canabis en Colombia, Representante Losada a propósito de su declaración que va a presentar en la próxima legislatura nuevamente este proyecto. Este proyecto se hundió dos veces este año, cinco veces en la historia del Congreso de la República. Qué le hace pensar que el próximo año, en la próxima legislatura, la votación va a ser diferente y que usted va a poder sacar adelante este proyecto? Quién me está preguntando Milagro, si reconozco la María Camila Orozco, representante, qué tal? Sí, fíjese las cinco veces que se ha hundido. Yo he sido el autor. Yo llevo en esta lucha cinco años, cinco legislaturas consecutivas y justamente porque he visto cómo ha ido avanzando el debate es que sigo teniendo algo de esperanza, porque yo les recuerdo que la primera vez que lo presenté me lo hundieron en primer debate. Es decir, no alcanzamos ni siquiera a pasar de la primera discusión del proyecto y fíjese que en la legislatura pasada llegamos hasta el último debate y hay que recordar que en aquella ocasión perdimos por un voto. Nos faltó un voto que hubiera podido ser el voto de uno de los senadores del pacto que faltó uno de los senadores del Partido Liberal que no estuvo presente. En fin, lo hubiéramos podido lograr el año pasado. Yo tengo ese dolor de haber visto como el Gobierno nacional no creyó en aquella ocasión en la importancia de haberlo sacado en esa legislatura y no se empleó a fondo como los ve uno ahora, empleándose para la reforma, la salud, para la reforma pensional, para otro tipo de proyectos, empleándose a fondo en convencer a los congresistas de que en que votar de manera favorable hacer el trabajo político que le corresponde al Gobierno nacional en el Congreso. Entonces yo creo que todavía tenemos una posibilidad. Por qué razón? Porque lo que sucedió ayer tiene que ver con una coyuntura muy particular. Sin embargo, también soy consciente que tendremos que hacer un balance cuando termine esta legislatura, es decir, el veinte de junio, para saber cómo están las fuerzas políticas en el Congreso de la República. Porque esto para mí ha sido terriblemente desgastante. Yo llevo cinco años en esta pelea. Creo que he dado los mejores argumentos. Creo que yo lo he hecho con altura. No creo que haya ningún senador de la República que diga que yo lo he maltratado durante esta durante este debate creo que ni siquiera mis más acérrimos contradictorios, ni siquiera la senadora Karina Espinoza, del Partido Liberal, que evidentemente no es liberal, que debería evidentemente debería en el Centro Democrático o debería estar en el Partido Conservador porque no representa de ninguna manera las ideas liberales, hemos dado un debate con altura. Yo nunca he caído en la trampa de los insultos, de las acusaciones, de señalar a nadie con el dedo. Entonces creo que tenemos la posibilidad de rearmar una coalición alrededor de este proyecto, que es un proyecto liberal que ha sido presentado cinco veces por el Partido Liberal y que tristemente, digamos, se hunde como una forma de golpear al gobierno nacional. Pero a quienes terminan golpeando justamente es a todos aquellos que tenían la esperanza de que esta fallida guerra contra las drogas, de la cual Colombia es la principal víctima, quién ha puesto a los muertos? Quién ha puesto el estigma? Quién ha visto como los dineros del narcotráfico han erosionado los cimientos de nuestra sociedad, de nuestras instituciones? Pues tuviera un enfoque diferente, como lo tienen hoy Uruguay, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Portugal, República Checa, Suiza no, y que pudiéramos ser un ejemplo de una vía distinta de lucha contra las drogas distintas prohibición