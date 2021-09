Cuerpo de la niña Sara Sofía Galván estaría enterrado en la carrera 86 con autopista Sur en Bogotá

Un nuevo giro tomó el misterioso caso de la pequeña Sara Sofía Galván, luego de conocerse la declaración de Yeni Cardozo, exesposa de Nilson Díaz, padrastro de la niña y uno de los implicados en la desaparición del cuerpo de la menor. Ella cree saber en dónde está enterrado el cuerpo de Sara Sofía.

"Yo le conocía (a Nilson Díaz) todos sus ‘metederos’, por eso donde él señala que busquen a la niña no es, porque él nunca se la pasaba ahí. Él se cuadraba era en este punto y puede que ahí, posiblemente, esté la niña. Me atrevo a decirlo porque cuando él vivía conmigo siempre se metía ahí, eso es en la 86 sobre autopista sur, debajo del caño, en Bogotá", dijo Cardozo.

Según la exesposa de Díaz, antes de que la niña Sara Sofía desapareciera había alertado a la Policía de los comportamientos de este hombre con sus propios hijos.

"Mi hija me llegó a manifestar en una ocasión que este señor la tocaba. Yo llamé a la Policía y nunca me puso cuidado. Si me hubieran escuchado muy posiblemente la niña Sofía estuviera viva. Ese señor se dedicó a explotar a sus propios hijos, él los ponía a pedir limosna y a robar", sostuvo Cardozo.

La exesposa del implicado en el caso de la menor desaparecida desde enero de este año pidió al ICBF que adelante pruebas a sus hijos, para determinar si quedan rastros de presuntos actos de violencia y abuso sexual por parte de su antigua pareja.