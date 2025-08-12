Criminales del Comando Conjunto Oriente de las disidencias de las Farc aparecieron en un video informando lo impensable. En las declaraciones anunciaron la implementación de un sistema de cobros de extorsión a través de código QR para los cobros que realiza a comerciantes, ganaderos, empresarios y microempresarios en Arauca, Casanare y Boyacá.

En el video destacan, según ellos, que este mecanismo permitirá a las personas citadas para el pago de las extorsiones bajo amenazas, escanear el código y confirmar que la solicitud proviene de la estructura armada ilegal. Según el anuncio, solo tres integrantes están autorizados para el recaudo de las rentas ilegales: Richard Santos, Jean Carlos Medina y Schneider González.

Descaro: criminales de disidencias cobran extorsiones con QR para evitar pago a terceros Foto: suministrada

De acuerdo con el mensaje, el uso del código QR busca evitar que terceros, incluyendo personas en las cárceles, realicen cobros ilegales, haciéndose pasar por miembros de las disidencias de las Farc. Aseguran además que en la región se han presentado casos de pagos fraudulentos a falsos emisarios, situación que, dicen, afecta directamente a los gremios.

En la comunicación también se presentó el modelo de papelería que supuestamente utilizan para las citaciones, donde el código QR es el elemento central para validar la autenticidad. La instrucción fue dirigida a todos los sectores económicos y a la comunidad del oriente colombiano. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el uso de este sistema por parte del grupo armado ilegal.