Desde La U piden al Gobierno retirar embajador en Venezuela y cerrar frontera

El senador José David Name hizo un llamado al presidente Juan Manuel Santos para que se tomen medidas más drásticas frente a la situación que atraviesa Venezuela.



“Que no se llame el embajador a informar, sino que se retire al embajador como muestra de solidaridad con el pueblo venezolano”, dijo.



El parlamentario explicó que el retiro del embajador colombiano no afectará a connacionales residentes en ese país, teniendo en cuenta que los derechos constitucionales no existen en Venezuela.



“Que esté o no el embajador no va a mejorar ni a empeorar absolutamente nada para nuestros connacionales, pues quedan los cónsules que son los que directamente manejan el tema del día a día con la comunidad, pero al retirarlo sí enviaríamos un mensaje contundente al mundo de respeto a las democracias y solidaridad con el pueblo venezolano”, afirmó.



Así mismo, el congresista también pidió al Gobierno cerrar la frontera con el vecino país. “Venezuela tiene actualmente la frontera cerrada. He hablado con el gobernador de Arauca, que pertenece al Partido de La U, y él también ha solicitado al señor Presidente que se cierre la frontera por parte de Colombia, para evitar ese éxodo masivo de venezolanos que muchos son personas huyendo de ese conflicto, pero también se ha venido una fuerte delincuencia por parte de muchos ciudadanos de ese país que están ahora en Colombia cometiendo delitos”, precisó.



Name manifestó que, si bien el Gobierno colombiano tiene un compromiso por la ayuda que ha dado Venezuela a los acuerdos de paz, “no se puede ocultar que en Colombia ya no hay una democracia”.



El senador, quien es además vicepresidente de la Comisión Segunda de Relaciones Internacionales, solicitará que la próxima semana se haga un debate de control político a la canciller para que rinda un informe detallado de lo que está haciendo, también en lo referente a la asistencia a los venezolanos que están ingresando al país.