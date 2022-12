Detectan nuevos hallazgos fiscales por $269.808 millones en Saludcoop y Cafesalud

La Contraloría General de la República evidenció nuevos hallazgos fiscales por $197.963 millones de pesos en la finalización del proceso de intervención de Saludcoop EPS, liderado por Guillermo Grosso Sandoval.



Además, pudo verificar el direccionamiento de recursos parafiscales del Sistema General de Seguridad Social en Salud a la sociedad subordinada Corporación IPS Saludcoop, en la cual el grupo económico tenía una participación accionaria del 95.67%.

El organismo de control identificó giros de desembolsos de anticipos de Saludcoop EPS en Intervención con destino a la Corporación IPS Saludcoop, por autorizaciones del agente especial interventor, sin que se hubiese evidenciado una contraprestación de servicios de salud.



Asi las cosas, se concluye que estos recursos girados como anticipos no tenían garantía de devolución de los recursos al sistema o a Saludcoop EPS en Intervención; y evidencian irregularidades por $75.974 millones.



Adicionalmente, el 24 de noviembre de 2015, el mismo día que la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la liquidación forzosa administrativa de Saludcoop EPS en Liquidación, Guillermo Grosso Sandoval autorizó a través del director nacional de Tesorería de la EPS Saludcoop, realizar giros bajo la figura de endoso, por concepto de pago de arrendamiento que la Corporación IPS Saludcoop le debía a RV Inmobiliaria por $802.160.647; sin que hubiesen sido servicios de salud que la EPS tuviera a su cargo, lo que evidenciaría otro detrimento patrimonial.



De igual manera, se autorizó el pago de giros directos, a través del Consorcio SAYP por $121.165.078.440, a favor de la Corporación IPS Saludcoop, sin que se pudiesenevidenciar los soportes de la facturación que garantiza la realización de la prestación de los servicios de salud, por parte de la Corporación IPS Saludcoop a usuarios de Saludcoop EPS en Intervención, con lo se configura otro detrimento patrimonial adicional.



El caso Cafesalud



Por otra parte, entre el 23 de julio y el 14 de diciembre de 2018, la Contraloría General de la República adelantó auditoria a Cafesalud EPS, en lo correspondiente a las vigencias 2015 y 2016.

Los hallazgos fiscales detectados superaron esta vez los $71.000 millones. Grosso fue designado el 25 de noviembre de 2015, mediante acta 270 de la junta directiva, presidente de Cafesalud, un día después de haber culminado la intervención de Saludcoop.

Uno de los casos que llamó particularmente la atención de los auditores, corresponde a que con una factura por algo más de $1.6 millones, identificada a través del aplicativo SYC, Grosso -en ese momento presidente de Cafesalud ordenó pagarle a la IPS Saludcoop casi $19.000 millones.



Los auditores también establecieron que recursos de la salud por más $9.500 millones, fueron ordenados y girados, entre septiembre y diciembre de 2015, a la Cooperativa Progressa, por concepto de descuentos de nómina e intereses, que la Corporación IPS Saludcoop adeudaba a esta cooperativa. Los pagos realizados por Cafesalud no correspondieron a servicios de salud prestados por la IPS.



Se evidenciaron también en los gastos administrativos, hallazgos con connotación fiscal por más de $43.000 millones; dichas desviaciones se realizaron entre las vigencias 2015 y 2016, periodo en el cual los representantes legales de Cafesalud eran en su respectivo orden cronológico, Carlos Andrés Mantilla Galvis y Guillermo Enrique Grosso Sandoval.

Hay que recordar que Guillermo Grosso fue elegido como agente interventor de Saludcoop en mayo de 2013 y duró dos años en el cargo hasta que en noviembre de 2015 el Gobierno decidió trasladar a los afiliados de Saludcoop a Cafesalud. Grosso entonces fue elegido presidente de Cafesalud por la junta directiva de esa EPS y dijo en una entrevista a Noticias Uno un año después, que había propuesto su candidatura a la presidencia de Cafesalud porque el ministro Alejandro Gaviria le pidió que participara.



“El ministro me dijo que se estaba buscando hacer un proceso transparente, legítimo para escoger al presidente de Cafesalud y me comentó que yo debía participar”, explicó en 2016 Grosso Sandoval.



El exinterventor fue capturado recientemente por la Fiscalía General en el caso de investigación a la exsuperintendente delegada para lo institucional, Eva Carrascal, por supuestamente haber solicitado coimas a varias IPS a cambio de no ser sancionadas o de hacer lentos los procesos.



La Contraloría ya había hecho un hallazgo por $ 80.000 millones sobre los malos manejos de Grosso al frente de Saludcoop. Grosso, que fue designado por el entonces superintendente Gustavo Morales en el 2013, duró más de tres años manejando los recursos de la salud en Saludcoop y Cafesalud con la vigilancia del Gobierno, y en ese mismo tiempo se desviaron al rededor de $ 300.000 millones, según la Contraloría, sin que los vigilantes se dieran cuenta.