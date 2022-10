“Detenidos de Primera Línea son presos políticos”: consejera presidencial para la Juventud

La consejera presidencial para la Juventud, Gabriela Posso, estuvo este miércoles en el sector del Portal de las Américas en Bogotá, en donde un grupo de manifestantes protestó por la decisión del Gobierno Nacional de retirar el artículo del proyecto de ley de paz total, que buscaba el indulto para los integrantes de Primera Línea.

Para la consejera, los detenidos de Primera Línea son presos políticos, pues fueron detenidos en el marco de la protesta social y como consecuencia de “falsos positivos judiciales”.

“Antes de ser consejera de Juventud, también estuve en las calles protestando, alzando la voz en defensa de la movilización popular. Hoy, la verdad, hay miles de jóvenes que salieron a la protesta, cientos de ellos perdieron la libertad de manera irregular. En total de estos prisioneros políticos, del estallido social, el 85% tiene entre 18 y 35 años. El 51% son del suroccidente del país, el 20% es de la zona central”, manifestó.

A la pregunta de por qué considera que los detenidos son presos políticos, Posso dijo que muchos de los 211 jóvenes son víctimas de “falsos positivos judiciales”.

“Estamos revisando caso a caso en este momento, haciendo el ejercicio de las historias de cada uno de los jóvenes. Reconocemos que gran parte de ellos son estudiantes, jóvenes que no tenían empleo, que no tenían oportunidades y que incluso aguantaban hambre en sus casas. (…) Reconocemos que hay muchos jóvenes, que por su ejercicio de la movilización fueron capturados, por una estigmatización de la juventud”, añadió.

En ese sentido, la consejera presidencial, quien aclaró que no hacía parte de la Primera Línea, dijo que estos jóvenes fueron víctimas de la criminalización de la protesta de parte del Gobierno de Iván Duque.

“Nosotros de este Gobierno no estamos criminalizando la protesta ni la pobreza. No hay un ejercicio de represión y se está respetando la movilización, cosa que en los gobiernos pasados no se respetó”, puntualizó.

