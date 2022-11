Directivos Docentes no ven posible regresar a clases presenciales y piden cancelar Pruebas Saber 11°

En un comunicado de tres páginas, la Federación Nacional de Directivos Docentes de Colombia consideran que no están dadas las condiciones para el regreso a las instituciones educativas el próximo primero de agosto, debido al riesgo potencial en que se pondría a los estudiantes y comunidades en general, ya que en algunas zonas del país hay hasta alertas naranjas por la cantidad de casos de coronavirus.

Asimismo, señalan que no existen protocolos claros para las zonas escolares, ni horarios definidos al personal, además de una carencia de material de bioseguridad para los directivos y docentes que prestan atención tanto a estudiantes como a padres de familia.

Los directivos aseguran que no es posible el regreso a clases presenciales hasta que no estén todas las condiciones y garantías de salud pública, además piden cancelar las pruebas saber 11, debido a que no contribuye en aliviar la crisis y si genera preocupaciones al sector educativo oficial.

“Hacemos un llamamiento al Gobierno para que atienda las justas pretensiones y las diversas propuestas que las organizaciones sindicales y las más diversas organizaciones sociales le formulan para salir delante de esta crisis preservando la vida, la salud y el empleo”, dice el comunicado de la Fendidoc.

Hay que recordar que el primero de agosto iniciará la evaluación de los protocolos para la activación escolar, donde se impondrá el modelo de alternancia entre clases virtuales y asistenciales. Pero está semana se empezaría a diseñar esas medidas para permitir el retorno gradual de miles de estudiantes a las aulas.

Comunicado de @PFendidoc sobre inconveniencia de la alternancia, propuesta @Mineducacion las implicaciones en la actual coyuntura. Rechazo Directva #11 de 29/05/20 .Primero la vida,la salud y las garantías laborales del magisterio colombiano. pic.twitter.com/czfTzP45OL — Fendidoc (@PFendidoc) June 7, 2020

