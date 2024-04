Director UNGDR: Material con el que fabricaron tanques de agua para La Guajira no era el adecuado

En diálogo con Blu Radio, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGDR, Carlos Carillo, afirmó que estos tanques de reserva para agua no son los adecuados para suministrar el agua a los habitantes del departamento de La Guajira.

Además, reiteró que esos tanques aún no han sido pagados porque al parecer no están las pólizas de contratación.

Sin embargo, el proveedor hizo la entrega de 167 de estos tanques a las instalaciones del batallón en Cartagena.

El director de la UNGDR aseguró que el técnico que aprobó la fabricación en ese material de los tanques de reserva se equivocó, y que hubo una mala asesoría.

Publicidad

Por otro lado, el funcionario dice que hay funcionarios que trabajaron para la anterior administración junto con Olmedo López, quien recordemos, tiene abiertas dos investigaciones en la Procuraduría General de la Nación por el escándalo de los 40 carrotanques para el abastecimiento de agua en La Guajira, y por las posibles irregularidades en la compra de dichos tanques de reserva.

Carillo dice concretamente que dos funcionarios que trabajan como asesores jurídicos, no han tenido "el decoro de renunciar", ya que el tipo de contratación que tienen es al término de un año y que siguiendo la normativa, podrían seguir en la UNGDR a no ser que se finalice la contratación de mutuo acuerdo, planteamiento que el director ya le hizo a dichos funcionarios, pero aún no recibe una respuesta.

Publicidad

Cambiar el software de la UNGDR

Carlos Carillo dice que en esta entidad hay un desorden en cuanto a la gestión documental, y que esto posiblemente abre las puertas para que agentes externos accedan a la información debido a la falta de seguridad y habló de las medidas que van a tomar para robustecer este sistema "Vamos a actualizar el software lo antes posible, necesitamos un sistema que nos permita tener trazabilidad de los procesos, seguridad en la información y que nos blinde de posibles ataques cibernéticos".

En este caso, aunque el tiempo de transición puede ser tardío para que este cambio se haga dentro del marco legal, el recién posesionado Secretario General está trabajando en la implementación del cambio de Software.