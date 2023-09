Discurso de Petro en la ONU: prensa de Palacio de Nariño explica edición del video con aplausos

No para la polémica por el video del discurso del presidente Gustavo Petro en la Asamblea de la ONU, donde al final se agregaron unos aplausos de los asistentes que no correspondían al momento en que el mandatario terminaba su intervención.

Solo hasta este lunes, 25 de septiembre, la Secretaría de Prensa y Comunicaciones envió una respuesta explicando lo ocurrido.

La secretaría informó que en ningún momento impartió instrucción alguna en el sentido de alterar el video del discurso: “Eso de ninguna manera representa la filosofía y el propósito de las comunicaciones del Gobierno nacional”.

Y señalan que un contratista de más de 20 años de experiencia que se ha desempeñado como director y productor de televisión, y quien por más de 10 años ha trabajado en la Presidencia de la República estuvo al frente de la producción de la alocución presidencial del día martes, 19 de septiembre 2023, en Naciones Unidas.

Publicidad

“Lamentablemente de manera unilateral este contratista tomó la decisión de agregar estos aplausos, sin autorización ni instrucción alguna, la edición no fidedigna de los hechos no hace parte de la política editorial de la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa y se han tomado los correctivos pertinentes para que no vuelva a suceder”, señala la respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Prensa.

Puede ver:

¿De qué habló Petro en la ONU?

Petro denunció ante la ONU el aumento de migrantes que huyen por el cambio climático en el mundo y la "derrota" que ese "éxodo" representa para la humanidad.

Publicidad

"Ha iniciado desde lejos, desde los rincones más alejados del planeta (...) una marcha silenciosa de gentes", dijo el primer mandatario en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York.

En un discurso dirigido a los "países ricos", Petro abogó por conservar el medio ambiente y detener la crisis del cambio climático, que lleva hambre y sed a los pobres en naciones subdesarrolladas que pronto serán "inhabitables".

La selva del Darién, que conecta a Colombia con Panamá, se ha convertido en un corredor de viajeros que buscan llegar a Estados Unidos, en su mayoría de Latinoamérica y el Caribe.

Más de 248.000 migrantes han cruzado este año ese territorio, una cifra récord que supera los registros de todo 2022, según el gobierno panameño.