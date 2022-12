Discusiones sobre el IVA deben tomar su curso en el Congreso: Duque

El presidente de la República,teniendo en cuentaPor esta razón, el mandatario

propuso que las discusiones sobre el IVA se fomenten ampliamente en el Congreso.

Vea también Presupuesto acordado por Duque y rectores es insuficiente: líder estudiantil

“Yo sé que hay discusiones que son importantísimas, que se han dado en torno al IVA, y yo creo que hay que dejar que estas discusiones en el Congreso tomen su curso, tomen su camino, pero no podemos seguir propiciando impuestos que generan inequidades”, señaló durante el Congreso Internacional de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos, FITAC.

Publicidad

Duque cuestionó que en “discursos populistas” se califiquen como “ricos” a las micro, pequeñas y grandes empresas y defendió la idea de reducirles los impuestos para generar estabilidad laboral.



También agregó que con la ley de financiamiento, que se radicaría este miércoles, no se perjudicará a la clase media.



“Quienes hoy declaran renta y no pagan, no van a pagar. Quienes hoy pagan renta hasta 35 y 40 millones de pesos no van a pagar más de lo que ya pagan, pero sí hemos detectado que, por encima de esos ingresos, sin espíritu populista ni persecutorio, se puede propiciar un mayor pago que puede ser superior a los 3 billones de pesos”, explicó.