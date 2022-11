Distrito recomienda no usar Uber durante jornada de conciertos en Bogotá

“Lo que planteamos es usar ciertos tipos de vehículos, independientemente de cómo se contacten, para ciertos usos es ilegal. En ese sentido, usar un transporte particular como si fuera taxi, transporte público, es ilegal”, indicó Bocarejo.



En ese sentido, reiteró que si un ciudadano llega al concierto de los Stones en El Campín o al Festival Estéreo Picnic en el parque 222, “eso no está permitido y ese vehículo (…) puede ser inmovilizado, (el usuario) puede tener problemas”.



Si por el contrario, los asistentes a los eventos se movilizan en vehículos de transporte especial, como taxis blancos, “es importante que realmente se contrate como transporte especial y no individual. En ese sentido, vamos a exigir que tenga un contrato con la empresa a la que están adscritos estos vehículos”.



Añadió, finalmente, que la Aerocivil realiza análisis pertinentes respecto al servicio de ‘Ubercóptero’, que ofrece a asistentes del Estéreo Picnic transportarlos en esta aeronave hasta el evento.