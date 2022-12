El almirante Álvaro Echandía, director de la Dirección Nacional de Inteligencia, le respondió al Senado un cuestionario sobre la supuesta infiltración de la campaña del exdirector del centro democrático Óscar Iván Zuluaga.



Al preguntarle por las pruebas físicas que tienen la DNI para decir que la campaña de Óscar Iván Zuluaga infiltró el proceso de paz o recibió información en la habana, Echandía aseguró nunca se dijo eso, sino que se informó a la Fiscalía sobe una presunta venta de información al hacker And´res Sepúlveda.



“La Dirección Nacional de Inteligencia no ha dicho en ningún momento que la campaña del doctor Zuluaga haya infiltrado el proceso de paz en La Habana”, dijo Echandía.



“La participación de la Dirección Nacional de Inteligencia se limitó a informar al señor Fiscal General de la Nación sobre la posible fuga de información reservada por parte de un funcionario de la DNI, que la estaría vendiendo a un particular de nombre Andrés Sepúlveda, el cual presuntamente estaría tratando de interferir en los diálogos de La Habana”, agregó en una de las respuestas el almirante.



Este es el cuestionario que respondió Echandía:



DNI nunca dijo que campaña de Zuluaga haya infiltrado diálogos de paz: Echandía by Blu Radio on Scribd

Escuche en este audio más información sobre:



-El futbolista del Chapecoense Helio Neto, último brasilero sobreviviente del avión de Lamía llegó a su ciudad natal.



-El líder indígena Javier Rojas, quien solicitó medidas cautelares ante la CIDH por la muerte de niños Wayuu, dio a conocer graves amenazas en su contra.



-Total rechazo en las autoridades de Cúcuta produjo el anuncio de mantener 3 días más cerrada la frontera colombo venezolana.



-La Procuraduría Regional de Barranquilla citó a audiencia pública a 16 exconcejales del distrito por presuntas anomalías en la aprobación de un acuerdo que fijó el impuesto a la telefonía móvil en la capital del atlántico.



-En EE.UU. el presidente Barack Obama sugirió que podría haber acciones retaliatorias en contra de Rusia por su posible interferencia en las elecciones que dejaron como ganador a Donald Trump.



-El legendario promotor de boxeo Don King recibió el premio vida y obra del Consejo Mundial de Boxeo… Fabio Poveda



-Estados Unidos presentó una demanda para recuperar antigüedades con las que el grupo Estado Islámico (EI) traficó.



-El documento presentado por la Casa Blanca como el acta de nacimiento del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, es "falsificado" y fue "alterado", según denunció hoy el alguacil del Condado Maricopa, Joe Arpaio.