Dos años en medio de cacerolas y protestas

A mitad de su mandato, el presidente Iván Duque ha enfrentado una oleada de protestas que congregan diferentes quejas y solicitudes de estudiantes, indígenas, trabajadores y otros sectores que insisten en reclamar las promesas incumplidas y los derechos negados.

Para la mayoría de estos gremios, la administración de Duque ha fallado, y no se han logrado implementar y potencializar regulaciones que beneficien las necesidades de cada escenario social.

Sin duda, la protesta estudiantil es la que más persistencia ha tenido y la que provocó más enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública. El motivo de esta causa, que aún no ha cambiado, es el de exigir cambios sustanciales en el sistema educativo público y rechazar el abuso policial que ocurre en medio de estas movilizaciones.

Para José Cárdenas, Representante estudiantil de la UPN y presidente de ACREES, el gobierno del mandatario ha cumplido, pero hay solicitudes pendientes.

‘‘El gobierno de Duque hasta el momento ha cumplido con la base presupuestal que se aprobó después del paro estudiantil del 2018, pero hay otras solicitudes que no ha cumplido como usar los saldos presupuestales no comprometidos de la nación en la educación, también de los 300.000 millones de pesos para ciencia y tecnología acordados, en el 2019 solo nos dieron 75 mil millones de pesos y en el 2020 quieren usar el presupuesto de ese acuerdo, no como un recurso adicional, con en el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología. Además, hemos presentado alrededor de 600 casos entre violación de derechos humanos laborales, académicos o que ponen en riesgo la vida de los estudiantes, y el gobierno no ha hecho el debido seguimiento, tampoco ha incumplido con la reforma estructural del ICETEX, por eso nos retiramos de esa mesa hasta que hayan garantías’’.

Los pueblos indígenas también han sido protagonistas durante estos dos años de largas movilizaciones que no solo reprochan el compromiso del gobierno nacional con sus solicitudes, sino que exigen justicia por los asesinatos de líderes indígenas.

Óscar Montero, líder Indígena Kankuamo y asesor de la ONIC asegura que si bien el presidente al inicio de su mandato tuvo en cuenta al pueblo indígena en la Consulta Previa en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, ‘‘De los acuerdos pactados los cumplimientos no han sido los más efectivos o contundentes. Otra situación es la crisis humanitaria de nuestros pueblos, en los últimos dos años son 190 líderes indígenas asesinados en el país. Esto ha afectado nuestra tranquilidad y seguimos pidiendo la implementación a cabalidad de los 216 acuerdos y también del acuerdo de paz específicamente del capítulo étnico, nosotros somos actores de paz y pedimos que no se nos siga matando’’.

Pero otro sector, que ha sido visible en la primera mitad del gobierno de Iván Duque es el de los trabajadores. Acompañados de sindicatos y asociaciones, han salido a las calles en protesta pacífica para entre otros motivos, luchar contra la reforma laboral y pensional o para exigir mejores condiciones laborales.

Precisamente, para hoy 7 de agosto, fue convocado un ‘Cacerolazo Nacional’ por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia contra el ‘desastroso gobierno de Iván Duque’, y es que para Diógenes Orjuela, presidente de la CUT la administración actual ‘‘nunca quiso abrir una negociación con el comité nacional del paro, ha desconocido a los movimientos sindicales, a las centrales obreras y a las voces políticas alternativas. El balance de su gestión es negativo, el gobierno y los grandes gremios siguen con sus mismas recetas, no veo buenas esperanzas para el pueblo colombiano, para estos dos años que le faltan a este gobierno’’.

Sin embargo, el Ministerio de Trabajo señala que durante los dos años de gobierno de Duque ha sido prioridad el respaldo incondicional a los trabajadores de todos los sectores, así como presentar e implementar nuevas medidas para proteger los empleos y apoyar con alivios a los empleadores, sobre todo en medio de la crisis económica y social que está dejando la pandemia del coronavirus.

