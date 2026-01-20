Colombia avanza en su estrategia de posicionamiento internacional en materia de defensa con su participación en la Doha International Maritime Defence Exhibition & Conference (DIMDEX 2026), una de las ferias más relevantes del sector a nivel mundial. La presencia del país hace parte de la agenda internacional del Gobierno orientada a robustecer las capacidades de seguridad y ampliar la cooperación con aliados estratégicos.

Durante el evento, la delegación colombiana ha centrado su atención en el intercambio de conocimientos y experiencias en seguridad terrestre, portuaria y marítima, así como en la cocreación y fortalecimiento de la industria de defensa. Entre los ejes prioritarios también figuran el desarrollo de sistemas de drones y antidrones, ciberseguridad y el fortalecimiento de capacidades en vehículos blindados, áreas consideradas clave frente a los retos actuales y futuros de la seguridad.

Drones, ciberseguridad y blindados: los frentes que MinDefensa impulsa en DIMDEX 2026

En el marco de la feria, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, ha participado en exposiciones de tecnologías marítimas, sistemas de seguridad, navegación, comunicaciones y defensa. Además, ha tomado parte en conferencias y paneles estratégicos junto a altos oficiales y expertos internacionales, donde se analizan los desafíos de la seguridad global y las nuevas amenazas transnacionales.

Estos espacios han permitido abrir canales de cooperación técnica y militar, explorar alianzas estratégicas con la industria internacional y avanzar en posibles acuerdos que contribuyan al desarrollo tecnológico y operativo de la Fuerza Pública. La participación colombiana busca, además, diversificar socios y fortalecer su presencia en escenarios multilaterales de defensa.



Como parte de la agenda en Qatar, el ministro Sánchez Suárez tiene previstos encuentros con los ministros del Interior y de Defensa del país anfitrión, así como visitas a puertos marítimos estratégicos, con el fin de conocer de primera mano las capacidades tecnológicas y operativas desarrolladas en esa nación.

Uno de los hitos de la participación colombiana fue el encuentro con el secretario de la Industria Militar de Turquía, Haluk Görgün, en el que ambas partes firmaron un memorando de entendimiento orientado a incrementar la autonomía y diversificar las capacidades de la industria de defensa colombiana, fortaleciendo la cooperación industrial y tecnológica entre ambos países.

La DIMDEX 2026 reúne en Doha a líderes militares, tomadores de decisiones, gobiernos y empresas del sector, y se consolida como una plataforma clave para la exhibición de tecnologías avanzadas y soluciones innovadoras en los ámbitos naval y marítimo. En este escenario, Colombia busca traducir el diálogo y los contactos estratégicos en acuerdos concretos que fortalezcan sus capacidades frente al crimen transnacional y los desafíos de la seguridad regional y global.

La feria es organizada por las Fuerzas Armadas de Qatar y cuenta con el patrocinio del Emir del Estado de Qatar, Tamim Bin Hamad Al Thani, consolidándose como uno de los encuentros más influyentes del sector defensa en el mundo.