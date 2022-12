Dura pelea entre ‘Santrich’ y presidente de la Comisión Séptima de Cámara

Un fuerte debate se dio entre el presidente de la Comisión Séptima, Jairo Cristancho, y el representante del partido Farc ‘Jesús Santric’,

en medio del debate denominado proyecto comida chatarra.

La pelea inició luego de que Cristancho arremetiera por la presencia del exguerrillero en la corporación y le reclamara por la no reparación de las víctimas del conflicto.

“Señor ‘Santrich’, usted está retando al país. Porque esto no repara las víctimas. Esto es legalizar lo ilegal. En eso no me puedo quedar callado”, dijo Cristancho.

‘Santrich’, como respuesta, le pidió respeto al representante e incluso fue más allá al afirmar que no debería ser el presidente de la comisión.