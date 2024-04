Dura respuesta de Juan C. Restrepo a Petro por Colpensiones: "Salvamos ahorradores, no banqueros"

En medio de las recientes modificaciones realizadas por laCorte Constitucional sobre los procesos de traslado pensional, una contundente respuesta surgió del exministroJuan Camilo Restrepo hacia el presidente Gustavo Petro. Las reformas, que ahora implican una mayor intervención judicial en estos procesos, desataron un fuerte debate en Mañanas Blu

El cambio

La Corte Constitucional realizó ajustes srespecto a la obligación de informar a los afiliados sobre las consecuencias de trasladarse de un fondo pensional a otro, ya sea privado o público. Bajo las nuevas reglas, es el juez quien asume la responsabilidad de revisar el proceso en su totalidad, incluyendo la situación del usuario y la entidad, para tomar una decisión informada. Esta medida convierte al juez en un "director" de estos casos, con la autonomía e independencia que ello conlleva, según explicó Jorge Enrique Ibáñez, magistrado ponente de la Corte Constitucional.

La polémica entre Petro y Restrepo

La discusión ganó notoriedad tras un trino del presidente Petro, en el cual criticó la participación de Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda y conjuez en el proceso, acusándolo de favorecer a los banqueros y constructores del sistema privado de pensiones. Petro argumentó que esto representaba una "aberración ética" en una decisión de tal magnitud.

“Que se impidan tres miembros plenos de la corte y quede como conjuez y decida sobre millones de trabajadores un señor como Juan Camilo Restrepo, quien es constructor y mantenedor como ministro de hacienda del sistema privado de fondos, y que garantizó el traslado de billones de pesos en créditos subsidiados por el presupuesto a la banca, precisamente a los dueños de los fondos privados de pensiones, es una aberración de la ética en una sentencia con decisión constitucional. Quien más se debió declarar impedido es el exministro Juan Camilo Restrepo Libertad de empresas, pero no libertad de las personas y sus derechos es lo que queda. Toda persona que haya llegado a su edad de pensión y va al banco a reclamar pensión siendo cotizante de fondo privado sabe que no recibe pensión y que se siente estafado después de dar su vida al trabajo”, escribió Petro en X.

En respuesta, Restrepo negó vehementemente las acusaciones y aclaró que el fallo de la Corte no solo no endureció los requisitos para el traslado de pensiones sino que, por el contrario, los flexibilizó. Restrepo defendió su trayectoria y recordó su esfuerzo por proteger a 15 millones de ahorradores durante la crisis financiera de finales del siglo XX en Colombia, sin beneficiar a los banqueros.

“El presidente Petro - como ya es costumbre- insulta y agrede sin tener el más mínimo pudor por respetar la verdad Algunas precisiones sobre el contenido del trino que lanzó hoy sobre traslados de pensiones:

1- El fallo de la Corte en cuya discusión participé como conjuez sobre un grupo de tutelas en las que se solicitaban traslados de los fondos privados de pensiones a Colpensiones NO endurece los requisitos del traslado, sino que , por el contrario,los flexibiliza.

2-como parlamentario que era entre 1999 y 2000, el presidente Petro deberá recordar que quien defendió intereses de banqueros privados Fue él que resultó vocero y defensor de los Gilinsky en la cámara de representantes

3- Deberá recordar también que como ministro de hacienda libré una batalla inmensa para que la crisis financiera de aquella época no cayera sobre 15 millones de inocentes ahorradores , pues a ello se habría llegado si se hubiera generalizado una serie de intervenciones bancarías mal hechas e improvisadas como algunos querían que se hiciera.

4- En cambio, exigimos el restablecimiento de la solvencia de las entidades financieras sobre la fórmula de las intervenciones con cerramiento de puertas y fines liquidatorios, lo que hubiera resultado gravoso e injusto con los ahorradores. Se salvó así la confianza pública y el sistema de pagos, sin regalarle un solo centavo a los banqueros privados, sino exigiéndoles que se metieran la mano al bolsillo y capitalizaran los bancos, en aquel momento de la más grave crisis financiera del siglo XX en Colombia.

5- Puede constatar que según CEPAL , el manejo de la crisis financiera en Colombia- pues las hubo en muchos otros países de la región en aquellos difíciles momentos- fue la crisis mejor manejada y con costos fiscales más bajos de toda la región. 6-Salvamos ahorradores pero no banqueros como los que defendía Petro en la cámara de representantes de entonces”, escribió el exministro.

