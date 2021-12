Durmiendo en el piso, pasajeros le hacen frente al colapso en el terminal Salitre de Bogotá

Una ‘avalancha’ de viajeros se tomó las terminales de transporte de Bogotá, los agotados pasajeros llevan desde la media noche del jueves intentando encontrar un bus para llegar a su destino y celebrar fin de año.

Ante esta situación, los viajeros han optado por dormir en el suelo, usar la maleta como almohada y con cobija en mano guardan la esperanza de un tiquete antes de que finalice el año.

En la terminal de transporte en Salitre las enormes filas llegan hasta la calle, las normas del distanciamiento quedaron en el olvido y algunos tienen su tapabocas mal puesto. El entusiasmo de las personas ha hecho que ya ni siquiera se acuerden del lavado de manos.

"Es lo que toca. Estoy desde las 4:00 de la mañana y no he podido entrar ni al terminal, me puse a salir hoy y debo llegar donde mis hermanos y, si no se puede aquí me quedo. Buscamos leña con la gente, unas piedras y una olla y armamos aquí el sancocho y el baile, no nos vamos a dejar afectar", comentó Luz Mery Medina, de 56 años, quien espera llegar a Pitalito, Huila.

Otros están desde la media noche recostados en sus maletas o en las paredes, las madres agotadas recuestan a sus hijos en chaquetas o lonas.

Las autoridades indican que el transporte avanzará de acuerdo a la medida de capacidad de las empresas y el comportamiento de las vías.

Durante el mes de diciembre las terminales de transporte registran una salida de más de 1.135.000 personas, este fin de año se estima el viaje de 192.000 más.

