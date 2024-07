Duro mensaje de Petro a sus ministros: "Si no aguantan, den un paso al costado"

Desde el Encuentro de Economía Popular en Corferias, realizado este viernes, 19 de julio, el presidente Gustavo Petro aseguró que los ministros no han entendido cómo se hacen los cambios.

"La gente que tiene que tomar decisiones se paraliza y dice ¿por qué este presidente no se calma un ratico? Pero yo no me puedo calmar porque me quedan 2 años, toca es acelerar. Les digo, si no aguantan, den un paso al costado (...) Si no puede alguien va a sumir la pelea. Son puestos de combate, son algunos puestos rojos, el peligro no es solo que les metan un proceso, sino que les metan un tiro", dijo.

El jefe de Estado, además, volvió a defender a su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al hablar del pago de deuda de Colombia y del endeudamiento generado en la pandemia. "Ahí el valor del ministro de Hacienda, porque ha logrado capear que el Congreso no nos sabotee una autorización para pagar deudas con deudas, que es lo que estamos haciendo", explicó.

Además, el mandatario colombiano hizo un fuerte llamado de atención a los jefes de cartera de su Gobierno y aseguró que tienen miedo de hacer los cambios, también reconoció que la administración está cayendo en solo promesas y pocas acciones.

"Aquí se han hecho críticas, la cantidad de mujeres, una de ellas nos dijo mucho discurso tilín tilín y nada de paletas, pues es cierto, porque el funcionariado del Gobierno nacional no entiende ni jota de lo que estamos hablando aquí e incluso mis más altos funcionarios esa vaina como que les resbala y se vuelve difícil porque hacer cambios es difícil, hacer lo mismo es fácil, chulear todos los días lo mismo, se gana un sueldo de chévere, pero cambiar, es el riesgo, la procuradora, el control de los congresistas, son los que pierden ahí los grandes empresarios montándola, cuadrando hasta los procesos penales", dijo el presidente Petro.

El mandatario continuo manifestado que "la gente tiene que tomar decisiones y se paralizan y dicen 'este presidente por qué no se calma', pues no me puedo calmar porque me quedan dos años, me toca es acelerar y les voy diciendo, si no aguantan, den un paso al costado".