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Blu Radio  / Nación  / Ecuador llama a consultas a su embajador en Colombia por declaraciones de Petro sobre Glas

Ecuador llama a consultas a su embajador en Colombia por declaraciones de Petro sobre Glas

La canciller comentó que se han suspendido las mesas técnicas de diálogo previstas para la próxima semana para tratar, entre otros, asuntos relacionados con la guerra comercial entre Quito y Bogotá.

Gustavo Petro y Jorge Glas.jpg
Gustavo Petro y Jorge Glas //
Fotos: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 8 de abr, 2026

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