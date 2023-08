Ejército conoce posibles planes del ELN para atentar contra general (r) Zapateiro y Cabal

Luego de conocerse por parte de la inteligencia de las Fuerzas Militares, FFMM, que existiría un plan del ELN para atentar contra el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, fuentes militares informaron que habrían dos personas más de las cuales también estarían planeando atacar.

Dicha información de las FFMM indicaron que el ELN también tendría pensado un posible atentando contra el general (r) Eduardo Zapateiro y la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático; los elementos de estos hechos los tendría la Fiscalía, quien ya adelanta la correspondiente investigación.

María Fernanda Cabal Foto: AFP

Por su parte y sobre este hecho, el jefe negociador del Gobierno con el ELN, Otty Patiño, aseguró que no está confirmado por parte de las agencias de inteligencia sobre un atentado contra el fiscal Barbosa, pues, según él, se determinó luego de la reunión de ayer que la amenza "se trataría de un rumor"

"Eso no está confirmado de ninguna manera por parte de las agencias propiamente dichas de inteligencia. Justamente anteayer estaba reunido con los más alto dignatarios de las agencias y de inteligencia de todas la armas, esa información no había llegado a esas agencias, a ese nivel. En ese momento o ayer mismo en la reunión que tuvo el ministro de Defensa y el fiscal Barbosa con altos mandos se determinó que era rumor que corría entre algunas agencias y como tuvo la importancia que tenía valía la pena verificarlo, pero no pasaba de ser un rumor", indicó Otty Patiño.

¿Qué más se determinó en la reunión del fiscal con mindefensa?

Sobre esto, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró este miércoles, 9 de agosto, después con la reunión con el fiscal que tienen dos hipótesis: una acción probable o que detrás de eso estén “enemigos del proceso de paz”.

Reunión del ministro de Defensa y el fiscal Barbosa // Foto: AFP

Asimismo, el fiscal Francisco Barbosa reconoció el apoyo del Gobierno nacional por velar por su seguridad, que además manifestó estar en riesgo junto a su familia ante su inminente salida del cargo en febrero de 2024.

"Yo lo que pido en este momento, es simple y llanamente que se mire, objetivamente, las circunstancias. Creo que es importantes decirle al país esto y todos, sin excepción, debemos apoyar que la institucionalidad colombiana brille", añadió el fiscal.

