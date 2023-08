Como "rumores de dudosa intención" califica Gobierno de Maduro atentado contra fiscal Barbosa

A traves de su cuenta de X, el canciller de Venezuela, Yvan Gil, calificó de “escandalosas” las revelaciones del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, en torno a un atentado en su contra planeado por la guerrilla del ELN en el vecino país.

Agregó que estas denuncias “intentan minar el proceso de paz que se desarrolla en los actuales momentos en la República de Colombia”.

“Ante la serie de rumores, que con dudosa intención son esparcidos en Colombia, y que intentan construir una matriz de opinión del uso de nuestro territorio con fines de generar inestabilidad”, dice el comunicado de la cancillería publicado por el ministro de Exteriores venezolano.

Fiscal Barbosa Foto: Blu Radio

En el comunicado, Venezuela exhorta al Gobierno de Colombia, países y organizaciones garantes de los diálogos de paz con la guerrilla del ELN: "Continuar respaldando los compromisos adquiridos en función del plan de paz total y echar por tierra cualquier intento de sabotearlo, así como rechazar cualquier intención de sugerir la posibilidad de que se esté usando nuestro territorio para estos inverosímiles planes”

Agregó: "La República Bolivariana de Venezuela rechaza cualquier intento de entorpecer la salida pacífica que finalmente se vislumbra en el horizonte a décadas de conflicto armado en Colombia”.

¿Qué dijo el fiscal Barbosa de este presunto plan?

El fiscal Francisco Barbosa ha reconocido el respaldo proporcionado por el Gobierno, encabezado por Gustavo Petro , en cuanto a la garantía de su seguridad personal. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento, Barbosa ha expresado inquietudes sobre su seguridad a medida que se aproxima el término de su mandato como jefe de la Fiscalía en febrero de 2024.

"En respuesta a quienes me han tachado de ser un detractor de la paz, y han difundido tales afirmaciones, deseo enfatizar que he emitido y suspendido un total de 19 órdenes de captura en contra de miembros del ELN, así como más de 70 órdenes de captura en general, dirigidas a diversas disidencias organizacionales. En este sentido, y a pesar de los múltiples obstáculos y restricciones que se han presentado, afirmo que he sido uno de los mayores contribuyentes a la causa de la paz total como fiscal general de la Nación", declaró el fiscal Francisco Barbosa en referencia a quienes lo critican por su desempeño en el contexto de la consolidación de la paz.

Francisco Barbosa Foto: AFP

