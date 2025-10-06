Ejército incauta 42 kilos de oro a los Comandos de Frontera en carreteras del Huila

En un hecho sin precedentes, las autoridades en el Huila incautaron 42 kilogramos de oro que eran transportados por la vía que conecta al departamento del Putumayo con el municipio de Pitalito, convirtiéndose en la mayor operación contra el tráfico ilegal de este metal en la región.

El cargamento, avaluado en más de 20.580 millones de pesos, pertenecería a los Comandos de Frontera, grupo armado residual que opera en el Putumayo y que, según información preliminar de las autoridades, pretendía utilizarlo para financiar sus actividades criminales.

“Se logra la incautación de 42 kg de oro en el municipio de Pitalito, Huila. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el oro, avaluado en aproximadamente 20.580 millones de pesos, pertenecería al grupo armado organizado residual Comandos de Frontera”, señaló el coronel Jesús Armando Ríos, comandante (e) de la Novena Brigada del Ejército.

Durante la inspección a un vehículo, tropas del Batallón de Infantería n.º 27 Magdalena, en coordinación con la Policía del Huila, hallaron en su interior el metal precioso, sin que los ocupantes pudieran acreditar su procedencia legal.



“Este oro sería utilizado para financiar las actividades criminales de este grupo armado ilegal y fortalecer sus economías ilícitas en el sur del país. Con esta operación, el Ejército Nacional asesta un golpe contundente a las finanzas ilegales de esta estructura, reafirmando su compromiso con la seguridad, la defensa de los recursos naturales y la protección de la población huilense”, agregó el coronel Ríos.

En el operativo, dos personas fueron capturadas en flagrancia y, junto con el material incautado, quedaron a disposición de la autoridad competente.