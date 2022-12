El clamor de una campeona paralímpica que necesita una prótesis para competir

Mayra Alejandra Duarte se ha repuesto a todas las dificultades que le ha puesto la vida. A los tres años perdió su pierna derecha, mientras jugaba en la puerta de su casa en Floridablanca, cuando la llanta de un carro le pasó por encima.

Sin embargo, ese incidente se convirtió en el nacimiento de su pasión: el deporte. Mayra empezó a practicar la natación paralímpica y ante los buenos resultados, se convirtió en la promesa de esta disciplina en Santander.

La joven de 14 años y residente del Barrio Altamira en Floridablanca, ha sido campeona panamericana y juvenil.

Su próximo reto será la participación en los Juegos Paranacionales que se realizarán en diciembre en el departamento de Bolívar.

No obstante, su participación está en duda porque no cuenta con una prótesis adecuada para movilizarse, situación que le estaría provocando una delicada enfermedad.

Ella es Mayra Alejandra Duarte, campeona nacional y panamericana juvenil de natación paralímpica que lleva meses pidiéndole a sus EPS Coomeva una prótesis. La que tiene ya no es apta para ella y ya le está causando escoliosis. lo que pondría en riesgo su carrera deportiva. pic.twitter.com/WzW2Hka0pS — Arley Durán Gómez (@arleydeportes) September 17, 2019

"Llevo 3 años con la misma prótesis, no está en buenas condiciones y además no es de mi talla, por eso estoy utilizando bastones para moverme y eso está ocasionando que me dé escoliosis", dijo la joven deportista.

La prótesis, que costó 8 millones de pesos y fue pagada por el padre de Mayra, quien consiguió el dinero a través de rifas, debe ser cambiada por el pésimo estado en la que se encuentra.

La deportista y su familia han acudido a la EPS Coomeva, pero la respuesta ha sido negativa.

"Hemos pasado derechos de petición y tutelas, pero nunca hacen nada por darnos la prótesis, pareciera imposible que la EPS no le entregue", añadió Fredy Duarte, papá de la nadadora.

Ante la situación y varios meses de lucha por recuperar su calidad de vida, Mayra Alejandra Duarte les pide a los dirigentes del deporte y las empresas privadas que le ayuden porque su estado de salud podría desmejorar y estaría en duda la participación en los Juegos Paranacionales.

