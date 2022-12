El Comité Nacional del Paro quiere someter al Gobierno a un diálogo extorsivo: José Félix Lafaurie

Este miércoles el país completa 15 días de duras protestas , con graves complicaciones de orden público y excesos por parte de la fuerza pública, sobre los cuales el propio presidente Duque reveló acciones disciplinarias por parte de la Procuraduría . Desde los sectores sociales, indígenas, afros, sindicales y políticos se han presentado diversas propuestas para superar la crisis. En Mañanas BLU, tres miembros del Centro Democrático dieron a conocer sus puntos de vista sobre el momento que enfrenta el país.

Rafael Nieto, José Félix Lafaurie y Hernán Prada dieron su opinión:

Según Rafael Nieto, no puede decirse que la expresión ciudadana en las calles es mayoría, porque un gran número de colombianos no protestaron y se quedaron en las casas. Además, aseguró que no se puede negociar con quienes acudieron a las vías del hecho porque se daría un mensaje de impunidad y se legitimarían las acciones violentas.

"Yo incluso habría salido a marchar, pero no en el tercer pico de la pandemia. En una semana o diez días vamos a tener muchas personas en cuidados intensivos por ese ejercicio irresponsable", dijo Rafael Nieto

"Los bloqueos son una violación del Estado de derecho y debe haber una respuesta clara", añadió.

Para José Félix Lafaurie, las marchas deben ser pacíficas y no violentas. Aseguró, además, que no se debe dialogar con el Comité Nacional del Paro porque promueven un diálogo extorsivo que no es compatible con la democracia colombiana.

"Hay millones de colombianos que están atrapados en ese diálogo que estos señores, que nadie les ha dado ese mandato, del comité supuestamente del paro, para someter al Gobierno a un diálogo extorsivo. Aquí hay que dialogar con esos sectores sociales que están desesperanzados tras un año y medio de pandemia", aseguró.

"El Estado tiene que ejercer la fuerza legitima que la Constitución le da a la fuerza pública", complementó.

Según el exrepresentante Álvaro Hernán Prada, hay que escuchar a los jóvenes y tener empatía con sus ilusiones. Además, aseguró que se quiere asfixiar al Gobierno.

"Hay una sensación de frustración (en los jóvenes) porque no ven un futuro claro. Lo que hay que entender es que la única manera de salir de esta situación tan grave es unir y no hacer caso a las divisiones", indicó.

"El Gobierno tiene que tener empatía con los jóvenes, entender el sentimiento. La realidad ha sido diferente, la pandemia nos ha llevado a pensar de manera distinta", agregó.

