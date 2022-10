El concepto máximo responsable no puede operar en FF.MM. y Policía: vicefiscal

Teniendo en cuenta que en esta Jurisdicción Especial para la Paz se elimina para agentes del Estado la posibilidad de ser condenados por formar parte de grupos armados, lo que implica que los oficiales al mando no tengan que responder por acción u omisión por los delitos que cometan sus subalternos, el vicefiscal explicó que los casos de grupos armados legales deben funcionar así. (Aquí: Parapolíticos condenados piden espacio en la justicia transicional )



“Hay que hacer diferencia en casos que se investiguen miembros de los grupos armados ilegales y en casos en que se investiguen miembros de la fuerza pública, el concepto de máximo responsable que sí opera frente a una organización al margen de la ley no debe operar sin más cuando hablamos de una organización legal como las Fuerzas Militares y de Policía; por el solo hecho de ser un superior jerárquico no puede ser responsable de las conductas que haga el inferior, para eso se necesita que se compruebe que el superior jerárquico ha infringido deberes”, manifestó Perdomo.



Por otro lado, el vicefiscal Perdomo confirmó que los agentes del Estado que hayan tenido decisión judicial -como condena o absolución- pueden pedir que sus casos sean revisados por el Tribunal de Paz.



“Se podrán revisar por varia razones, cuando hubo un cambio de calificación de la conducta, cuando se considere que por cualquier causa su hecho está mal juzgado”, añadió.



Incluso, dijo que casos como la retoma del Palacio de Justicia podrán ser parte de la Justicia Transicional, pues fue un caso en medio del conflicto y donde resultaron involucrados agentes del Estado.



Finalmente, habló sobre la cifra entregada en las últimas horas de que más de 24.400 integrantes de la Fuerza Pública podrían beneficiarse con el modelo de justicia transicional, según la Fiscalía.



“Como consecuencia de los anuncios que ha realizado el Gobierno en los últimos días, hemos empezado a analizar cuál es el universo de casos relacionados directamente con el conflicto que involucran a agentes del Estado y encontramos que tenemos aproximadamente unos 10.400 casos directamente relacionados con el conflicto”, manifestó.



En general, según el fiscal encargado José Fernando Perdomo, la Justicia Especial para la Paz que involucra los casos de agentes del Estado trata de lograr verdad, reparación y justicia”.



“Lo que se ha venido diseñando por el Gobierno es un gran logro en la necesidad de los colombianos de lograr la paz y la satisfacción de los derechos de las víctimas”, finalizó.

Publicidad