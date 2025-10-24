En vivo
Nequi y Bancolombia
Trump contra Petro
Asamblea Constituyente
El Nogal

El conmovedor momento en el que llegan al país colombianos que permanecían presos en Venezuela

"Libertad", gritaban entre lágrimas familiares de los hoy liberados.

Liberación de colombianos presos en Venezuela.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de oct, 2025

Diecisiete ciudadanos colombianos que permanecían detenidos en prisiones venezolanas fueron liberados este viernes, culminando un periodo de intenso trabajo diplomático entre los gobiernos de Bogotá y Caracas.

La liberación fue captada en video y en el se observan imágenes conmovedoras, y a la vez desgarradoras, por parte de los familiares de los hoy liberados al recibirlos en el puente internacional Atanasio Girardot, ubicado en Tienditas.

Las imágenes mostraron un momento conmovedor tras su retorno a suelo colombiano. Entre los allegados a los liberados solo se escuchaba la palabra "libertad".

Esta liberación responde a la prioridad manifestada por el Gobierno colombiano de proteger a sus connacionales en el exterior.

Entre los diecisiete ciudadanos que recuperaron su libertad, las fuentes identifican a varios connacionales, incluyendo a Manuel Alejandro Tique Chaves, Arlei Danilo Espitia Lara, David Josué Misse Durán, Edwin Iván Colmenares García, Leidy Jimena Méndez Lucema y Brayan Sair Navarro Cáceres. Esta acción de retorno se logró gracias a la gestión diplomática que se ha mantenido activa entre ambos países.

