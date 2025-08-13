El dolor en una imagen: Alejandro lleva flores al ataúd de su padre, Miguel Uribe Turbay

El senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, herido gravemente en la cabeza en un atentado el pasado 7 de junio, murió este lunes 11 de agosto de 2025 en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti", escribió Tarazona en sus redes sociales en donde agregó: "Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos", confirmando el fallecimiento del senador.

Es de recordar que el senador murió a causa de dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda, que lo dejaron en estado crítico durante 64 días en la Fundación Santa Fe de Bogotá. El crimen, que la Fiscalía investiga y por el que ya hay seis detenidos, provocó una oleada de condenas y mensajes de duelo dentro y fuera del país.

Los actos fúnebres de Uribe se desarrollan este miércoles 13 de agosto de 2025 en la capital. La velación se llevó a cabo desde el 11 de agosto en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, inicialmente con acceso público y este 13 de agosto de manera exclusiva para familiares y congresistas.

La misa se encuentra siendo oficiada por el cardenal José Luis Rueda y tuvo acceso restringido a una lista de invitados, controlada por la oficina de protocolo del Congreso.

En medio de la conmovedora ceremonia de despedida del senador, su pequeño hijo, Alejandro Uribe, de tan solo cuatro años, protagonizó uno de los momentos más tristes del día.

Publicidad

En las imágenes se puede observar como el menor se acerca al féretro con flores blancas y las ubica cuidadosamente sobre el ataúd, que se encuentra cubierto por la bandera de Colombia. El pequeño se aleja y recibe algo de tomar.

Mientras tanto, María Claudia Tarazona y sus hijas, las hijastras de Miguel Uribe, se encuentran en primera fila, en medio de la ceremonia.