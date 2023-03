“El ELN no tiene una voluntad ofensiva en este momento”: Pablo Beltrán

En México terminó el segundo ciclo de diálogos entre el gobierno y el ELN, tr as el acto de clausura en una conversación con Blu Radio, alias Pablo Beltrán jefe negociador de la guerrilla se refirió a los avances en este ciclo, el cese al fuego bilateral, el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander y el polémico punto de la agenda en el que se habla sobre revisar el modelo económico del país y el régimen político.

Pablo Beltrán , jefe negociador del ELN, habló en exclusiva con Blu Radio, reconoció dificultades para lograr cese bilateral del fuego, pero se mostró optimista frente a los diálogos con el Gobierno.

Blu Radio: ¿Cuáles son los resultados y cómo califica usted este segundo ciclo de diálogos? ¿Es exitoso?

Pablo Beltrán: “Sí es exitoso porque cuando comenzamos dijimos, con la delegación del gobierno vamos a sacar una agenda renovada, nueva y mucho más potente y salió, vamos a dar unos primeros elementos de acuerdo para diseñar la participación de la sociedad en este proceso y salió y dijimos buenos intentemos meterle la mano a algunos elementos que busque un acuerdo de cese y también salió.

BR: Sobre el punto de revisar el modelo económico y político del país, ¿a qué se refieren?

PB: “Colombia ha sido condenada a vivir de la extracción de recursos naturales, eso genera problemas; depredación ambiental, miseria en las poblaciones donde ocurre y al país le queda muy poco, por todos lados usted pierde, hacer una transición para que Colombia tenga una vocación productiva implica un proceso, todo eso lo comenzamos a discutir, a las poblaciones las desplazan porque se oponen a los megaproyectos, hay un modelo económico que no le está sirviendo al país, no quiere decir que no se haga extracción de bienes naturales, pero no de la manera desenfrenada y cómo se está haciendo, en muchas regiones las gente nos reclama que si vamos a poner eso en la mesa y ver cómo podemos apoyar para que haya una transición productiva y salir de la dependencia de vender combustibles fósiles, eso requiere un proceso mientras baja los ingresos de un lado tiene que irlos subiendo de otro”.

BR: Sobre el modelo político, ¿A qué se refieren?

PB: “Más que una revisión tenemos es una crítica de que el sistema de democracia representativa está muy maltrecho y muy arruinado, mucha gente vota y elige a sus representantes y esos miles o millones que votaron por alguien después se dan cuenta que al que eligieron terminan sirviéndole a los intereses de dos o tres, entonces toca mirar, ¿esa democracia es representativa? ¿Esas instituciones que supuestamente representan al pueblo si lo representan? Eso hay que mirar y hay que someterlo a crítica”.

BR: En el punto sobre víctimas se habla de una asunción de responsabilidades que emane de la verdad de todos y todas ¿A qué se refieren?

PB: “Si un proceso de paz no satisface los derechos de todas las víctimas pierde el año y es un fracaso, eso significa que haya verdad, que no haya que encañonar a nadie para que diga la verdad, no solo la verdad por la verdad sino que si hay verdad sobre los hechos ocurridos en el conflicto eso lleva aparejado que cada uno asuma las responsabilidades que le competan porque si no se asumen las responsabilidades qué justicia va a haber o garantías de no repetición, en eso es fundamental que haya verdad y asunción de responsabilidad”.

BR: ¿Por qué ha sido tan difícil lograr un acuerdo de un cese al fuego bilateral?

PB: “No es difícil y la muestra está en que ya acordamos unos elementos iniciales, el cese al fuego lo caracteriza una lista de acciones prohibidas que cada uno hace, esa lista no la hemos hecho, pero si en el caso nuestro decimos ‘no vamos a hacer tal cosa’ pues ya va a haber un mecanismo de verificación y veeduría que donde yo no cumpla me lo va a exigir, entonces no es difícil. Si hay voluntad eso se puede”.

BR: En medio del ciclo se presentaron acciones como el secuestrado del sargento Libey Danilo Bravo en Arauca, algunos sectores cuestionan ¿Cómo avanzar en un diálogo cuando se presentan estos hechos?

PB: “Primero no hemos pactado un cese, segundo que es muy importante que Colombia lo sepa el ELN no tiene una voluntad ofensiva en este momento las acciones que ha habido son defensivas, yo le pregunté a los generales y observadores militares en la mesa que estaba haciendo el sargento en Arauquita y era inteligencia y no tenía uniforme entonces en esas zonas donde eso ocurre la orden que se ha dado es que se detiene a esas personas que hacen actividades de espionaje, se interrogan y es una retención muy breve, se llama a una comisión humanitaria y se entregan sobre la base de que es buen trato y se respeta la vida”, señaló.

BR: Sobre la situación de violencia que se presenta en Arauca, la Defensoría del Pueblo ha dicho que el año pasado se presentaron más de 350 homicidios. ¿Qué dice de esto?

PB: “Nosotros le hemos criticado al gobierno que a un grupo que dice que son disidencias de las Farc, pero por pruebas que hemos hecho decimos que no es entonces por ejemplo el año pasado se dedicó a perseguir líderes sociales, a asesinar a varios de ellos y a atacar con bombas sus sedes, con eso dicen que estaban atacando disque los colaboradores del ELN, ese grupo qué puede esperar de nosotros”.

BR: Sobre alias ‘Pablito’, hace parte del Comando Central pero nunca se ha pronunciado sobre este proceso, ¿hay diferencias en el ELN frente al proceso? Y la situación en Chocó, se presentó un paro armado en medio de los diálogos se ha cuestionado si esos frentes están acatando las órdenes del Comando Central.

PB: “El compañero Pablo está totalmente de acuerdo en lo que hace la delegación de diálogos, él hace parte de un organismo de dirección que le da las instrucciones a esta delegación nosotros no venimos a hacer lo que se nos ocurre, traemos instrucciones. En lo que tiene que ver con el Chocó es muy curioso, cuando en Caracas acordamos una misión de alivios humanitarios al río San Juan ese mismo día los paramilitares entraron a una población que se llama Negría y mataron 3 líderes sociales, el frente nuestro para contener la situación de seguridad dijo ‘nadie sale en los botes en horas de La noche y declaró un paro armado, todo el mundo le reclama al ELN por qué hizo el paro armado, pero nadie le reclama a los paramilitares que mataron tres líderes sociales”.

BR: Sobre la Escuela de Cadetes General Santander, el expresidente Iván Duque decide levantar la mesa, ¿El ELN se arrepiente de este ataque o cuál es el análisis este tiempo después?

PB: “Duque nunca quiso tener una mesa con nosotros, hicimos esfuerzo todo el 2018 tratando de mantener una comunicación a ver si se habría una mesa y él nunca quiso y lo único que hizo fue hacer una lista de 17 exigencia y a su vez hubo operaciones ofensivas en todo el territorio, cuando hubo el ataque en la escuela fue una respuesta a toda una situación de ofensiva que venía, entonces claro todos se acuerdan de la acción pero nadie se toma el trabajo de mirar qué era lo que venía haciendo el gobierno de Duque desde que llegó al poder, la labor de los medios debe decir la verdad completa y claro nosotros hemos dicho que ese fue un ataque legítimo no se afectó a civiles, era un cuartel militar en Colombia la policía es policía militarizada y en ese centro estudian cadetes de toda América, se siguen todos los programas que antes se seguían en la escuela de América de Estados Unidos, trasladaron los programas ahí, entonces no era cualquier instalación militar y por eso decimos que es una acción legítima”.

BR: Usted cree como jefe delegación que en un quinto intento se va a firmar el acuerdo, hay quienes dicen que esta es la última oportunidad del ELN. ¿Qué piensa?

PB: Yo lo que veo es que hay dos voluntades el gobierno ha dicho que en sus objetivos principales está lograr la paz y nosotros hemos dicho lo mismo entonces si hay dos voluntades esto tiene que avanzar y tiene que lograrse.

