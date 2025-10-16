El espaldarazo de la Corte Suprema al procurador tras acusaciones de minjusticia en contra de Eljach

Se siguen sumando las voces a favor del Procurador General Gregorio Eljach, recientemente se conoció que la Corte Suprema de Justicia en medio del congreso anual de la Asociación Pro Obras de la Justicia, evento que tuvo lugar en Valledupar, la Corte en pleno respaldó al jefe del Ministerio Público por los señalamientos que ha hecho durante la última semana el jefe de la cartera de justicia producto de la indagación en su contra por presunta participación en política.

Esto se suma a la constancia que fue firmada por varios senadores, en donde dejan constancia que rechazan de manera categórica las afirmaciones del ministro de Justicia, quien dijo que denunciaría al procurador Gregorio Eljach por prevaricato.

Ministro de Justicia, Eduardo Montealegre y procurador general Foto: Senado / Blu Radio

En el documento, los congresistas califican las declaraciones del ministro como “calumniosas e injuriosas”, y aseguran que lesionan la honra y el buen nombre de una autoridad legítimamente investida y es que según la constancia, las expresiones de Montealegre constituyen un agravio a la institucionalidad democrática del país y desconocen la naturaleza y autonomía constitucional de la Procuraduría General de la Nación, órgano de control independiente.

Esa misiva fue firmada por al menos 30 congresistas, entre ellos, el presidente del Senado Lidio Garcia y senadores como Carlos Motoa y Julio Elias Chagüi, ahora, si bien el procurador no ha querido hacer un pronunciamiento oficial tras la arremetida del ministro Montealegre, en al menos dos ocasiones en donde se le ha preguntado por el tema ha respondido que su deber es concentrarse en las funciones que tiene como Procurador General de la Nación, pero sí dijo una frase que llamó mucho la atención: ”Colombia sabrá lo que hay detrás”, dijo Gregorio Eljach ante la pregunta sobre un choque con el Ministro de Justicia.