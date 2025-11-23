El hombre clave de Inteligencia del Gobierno Petro, señalado de presuntos vínculos con disidencias

Chats, testimonios, audios, USB y distintos elementos que darían cuenta de un presunto vínculo entre las disidencias, funcionarios del Gobierno y la financiación a la campaña Petro Presidente, fueron revelados por Noticias Caracol.

Esta investigación inicia con un operativo donde, el 23 de julio de 2024, una caravana con siete jefes de las disidencias, custodiada por integrantes de la Unidad Nacional de Protección, fue detenida en un puesto de control del Ejército en Anorí. Los sujetos portaban material para ser capturados en flagrancia, como armas; sin embargo, la fiscal Luz Adriana Camargo los dejó en libertad argumentando que eran gestores de paz.

Tiempo después, retomaron las armas. En este operativo fueron incautados varios dispositivos con pruebas clave que, según Noticias Caracol, están en manos de la Fiscalía. El medio tuvo acceso a estas pruebas, con las que pudo definir los nexos.

Uno de los vinculados es el general Juan Miguel Huertas, quien, según una carta a la que tuvo acceso el medio, habría propuesto una fórmula para movilizarse en vehículos blindados y acceder a armas de manera legal. Además, la carta señala que el general habría ofrecido protección y apoyo en los desplazamientos de los integrantes del grupo.



El otro funcionario mencionado es Wilmar Mejía, un licenciado en Educación Física que, durante el Gobierno Petro, se convirtió en uno de los hombres más importantes de Inteligencia y fue nombrado por el presidente como miembro del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia.

Noticias Caracol consultó más de 24 fuentes, quienes afirmaron que Mejía es “el verdadero poder” en Inteligencia.

“Él es el general que acompañará a Wiliam el día que vayan a darle las pruebas de lo de la muerte del camarada en territorio venezolano”, dice una de las cartas, haciendo referencia a un viaje de Huertas y Mejía para conocer sobre la muerte de un guerrillero.

Su cercanía con Petro le ha permitido, según la investigación, estar detrás de la purga de oficiales en áreas de Inteligencia que no eran afines al Gobierno Petro. Definía traslados, ascensos o destituciones.

Noticias Caracol contactó a uno de los guerrilleros, quien confirmó la relación de las disidencias con Mejía para presuntamente crear empresas de seguridad. Además, dijo que, gracias a ellos, las disidencias de Antioquia, Catatumbo y sur de Bolívar pudieron acceder a información clasificada sobre operativos en su contra.

"Aquí me presentó lo que fue coroneles, estaciones de policía, comandantes de estación de Policía, de CAI", afirmó, refiriéndose a los contactos que le daba Mejía.

Además, el sujeto presuntamente los ayudó a moverse en Bogotá evadiendo a la justicia. “Necesitábamos movernos porque teníamos orden de captura. Él tenía sus carros allá, con sus amigos: está el carro, está el conductor y a donde necesiten ir”, dijo el disidente entrevistado.