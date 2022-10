El incidente no debe afectar el apoyo de latinos a Miss Universo: Miss Filipinas

La gala de Miss Universo 2015, que se celebró el domingo en Las Vegas (Estados Unidos), se cerró con polémica cuando el presentador Steve Harvey anunció que la ganadora era la aspirante colombiana Ariadna Gutiérrez y, a los pocos minutos, volvió a salir al escenario para comunicar que se había equivocado y que la vencedora era en realidad la filipina Pia Wurtzbach. (Vea acá también: Ridículo monumental: Memes no perdonan el error del presentador de Miss Universo ).



La nueva Miss Universo aseguró a los medios que sintió esas dos emociones al mismo tiempo y que fue "un poco confuso" para ella, porque no sabía cómo expresarse ni qué hacer hasta que sus compañeras le animaron a que caminara hacia el centro del escenario.



Wurtzbach afirmó que ella estaba confiada de su actuación y creía que podía merecerse el título, pero no se esperaba "de ninguna manera" un desenlace así.



Preguntada sobre los medios sobre si había podido hablar con Gutiérrez, la filipina afirmó que trató de acercarse pero vio que a su alrededor había "un montón" de chicas.



Añadió que Gutiérrez estaba llorando en ese momento y consideró "que no era el momento" de hablar con ella.



"Como ella, yo también quería ganar", dijo Wurtzbach, quien pidió disculpas por lo sucedido en calidad de nueva "representante" y "voz" de la organización de Miss Universo.



Opinó que este incidente no debe afectar al apoyo de los países latinos a la organización de Miss Universo, que es "imparcial", y subrayó que lo sucedido fue "un error humano y sin mala fe".



Wurtzbach añadió que todavía no se cree del todo que venciera y que fue al mirarse al espejo, tras la gala y ya con la corona sobre su cabeza, cuando supo "que había sucedido realmente". EFE