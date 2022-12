‘El Paisa’ regresó al espacio de capacitación en Miravalle, Caquetá

Rodrigo Rivera, alto comisionado para la Paz, señaló, a través de su cuenta en Twitter, que Hernán Darío Velázquez, alias ‘El Paisa’, no ha abandonado el proceso de paz y que regresó al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ETCR, de Miravalle, en Caquetá.

Contrario a lo que algunos decían, Oscar “el paisa” no ha dejado el proceso de paz. Ya está de regreso al campamento de Miravalle — Rodrigo Rivera (@Rodrigo_Rivera) October 28, 2017

Cabe señalar que este sábado se produjo una reunión entre delegados del Gobierno y las Farc para analizar lo ocurrido con la supuesta fuga de alias ‘El Paisa’.

Por la oficina del alto comisionado para la Paz participaron Carlos Córdoba, director de Pedagogía y Construcción de Paz; Sergio Cuervo, coordinador regional y Guadalupe Guerrero, de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.



Por parte de las Farc participaron Iván Márquez, Jesús Santrich, y del ETCR de Miravalle, Rodolfo y Diván.



Carlos Córdoba, por su parte, informó que el Gobierno no tiene información de una supuesta salida de alias ‘El Paisa’ del proceso de paz.



“No tenemos esa información, lo que hemos encontrado en este grupo es una reafirmación de su compromiso con la paz, una reafirmación de seguir en el proceso”, señaló.



Córdoba agregó que las personas acreditadas en dichos espacios tienen autorización para movilizarse por todo el país, aunque dijo que ‘El Paisa’ no habría salido de la zona de Miravalle.



“Tengo entendido que no se ha ido de Miravalle, pero recordamos que, si estas personas están acreditadas, se pueden mover por todo el territorio nacional. Hay líderes de ETCR que se han ido a Bogotá una semana, un mes, han vuelto, se han ido para otra ciudad, en general hay una gran movilidad en todos los espacios territoriales”, subrayó.