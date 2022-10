El paso a seguir de Santos tras oleada terrorista del ELN: opinión de Ricardo Ospina

Luego de haber hecho un recorrido por el país, con los terribles efectos que causaron los actos terroristas cometidos por el ELN durante el llamado paro armado, se puede decir que quedan muy claras varias cosas:





- El ELN pretende equivocadamente endurecer su posición, volando puentes, quemando tractomulas y amenazando personas, intentando presionar al gobierno para que regrese a la mesa de conversaciones.





- Esa guerrilla definitivamente quedó congelada en el tiempo, sigue basando su ideología sobre las mismas bases de un país distinto: el de la década de 60 y no es capaz de leer el inmenso repudio que causan sus ataques, tanto a instalaciones civiles como a militares y policías.





- Definitivamente el ELN pareciera estar haciendo tiempo a la espera de los resultados de las elecciones presidenciales de mayo y junio, para saber a qué atenerse y con qué mano jugar, lo que por supuesto cierra la puerta a la posibilidad de la firma de un acuerdo de paz con el presidente Juan Manuel Santos.



Vea además: Rutas de buses en el nordeste y Bajo Cauca antioqueño fueron frenadas por paro del ELN



- Hasta ahora los esfuerzos de Álvaro Leyva, Iván Cepeda y varias organizaciones sociales, intentando sacar las negociaciones de Quito del punto muerto en el que se encuentran, no parecen haber sido exitosas.





Dos asuntos centrales y que no están claros hoy



- Hasta dónde llega la influencia de autoridades venezolanas en el ELN?



- Hay dos ciudadanos de ese país prófugos tras el ataque hace dos semanas que dejó seis policías muertos en Barranquilla. En la voladura del puente sobre el río Simaña, la Fiscalía busca confirmar si los guerrilleros utilizaron armamento de las Fuerzas Armadas venezolanas... En el fallido intento de una nueva explosión en vías de Santander, a los dos presuntos terroristas les fueron hallados documentos venezolanos y billetes del vecino país.





- ¿Cuál será la siguiente movida del presidente Santos? ¿Hasta cuándo mantendrá suspendida la mesa de Quito sin decidir levantarla definitivamente? ¿Hay contactos con la ONU buscando que haya algún gesto del ELN que permita realmente creer que tienen voluntad de paz?



Publicidad