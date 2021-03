"El peor delito de guerra que se ha vivido en el país es el reclutamiento de menores": experto

Este domingo en Sala de Prensa BLU hablamos con Alejandro Éder sobre los menores de edad que son reclutados por grupos armados para la guerra en Colombia.

Señaló que lleva muchos años insistiendo en que "el peor delito de guerra que se ha vivido en el país y que sigue ocurriendo es el reclutamiento y la utilización de menores".

Todo menor que es reclutado por un grupo armado ilegal es una víctima, es un delito que ocurre hace mucho, el 50% de los desmovilizados fueron reclutados siendo menores, es un delito que continúa. Dijo

Éder afirmó que este es un "problema de Estado", es algo que hay que enfrentar de manera seria y que se ha venido registrando a lo largo de los años.

"Se aprovechan de la indiferencia, te doy un ejemplo de eso, como va a ser el debate la semana pasada a nivel nacional, las palabras del ministro de haberlos llamado 'máquinas de guerra', lo cual creo que sería bueno que recapacite, fue desafortunada esa declaración", agregó.

Sin embargo, dijo que el país entero se centró en el discurso de Molano, en vez del verdadero problema del reclutamiento de menores. "El señor Gentil Duarte le sigue entregando fusiles a los niños y niñas y poniéndolos a combatir contra el Ejército, el Estado y la sociedad no está logrando proteger a nuestros menores".

Finalmente afirmó que hay que despolitizar el tema, pues no tiene nada que ver con el presidente de turno, sino se trata de un problema que viene ocurriendo hace cincuenta años.

"Esto sigue ocurriendo porque no lo hemos reconocido, no se ha esclarecido la verdad del tema y no se ha aplicado la justicia de manera ejemplarizante para sancionar este tipo de delitos", finalizó.

Escuche la entrevista completa de Alejandro Éder sobre el reclutamiento de menores en Sala de Prensa BLU: