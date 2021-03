Me llevaron a una finca 12 días sin poder salir: Mauricio Ramírez, joven rescatado en el Bajo Cauca

Mauricio Ramírez, el joven rescatado en el Bajo Cauca antioqueño , habló con Meridiano BLU, de BLU Radio luego de haber sido secuestrado por un grupo criminal que lo llevaron a él y a sus amigos a una finca, al parecer, para ser reclutados.

Aseguró cómo fue el momento de su secuestro luego de haber sido abordados por hombres armados en el sector de Valdivia.

El joven de 21 años precisó que el rapto ocurrió cuando la tractomula en la que viajaban hasta Cartagena para conocer el mar se detuvo en una estación de gasolina.

Aunque no está seguro si el rapto se produjo por parte de ‘Los Caparros’, indicó que estas personas lo dividieron de sus amigos y que terminó en una finca trabajando dándole comida a los animales.

Nos salieron unos tipo y nos dijeron que los siguiéramos. Tenían armas normales, armas cortas como pistolas. Los seguimos y nos metieron para una finca contó.

“Caminamos mucho, los minutos se me hicieron eternos y luego me quedé solo, no estuve con nadie. Solo tenía que trabajar y que me iban a pagar por eso”, insistió.

Mauricio cuenta que hace poco fue sometido a una cirugía de columna y que ese sería el motivo por el cual no se lo llevaron junto a sus compañeros.

“A ellos dicen que se los llevaron a otras fincas supuestamente a trabajar. A mí me dejaron ahí porque tengo una operación de columna”, puntualizó Mauricio.

“En esa finca estuve trabajando por 12 días, siempre estuve con los agregados. Me trataban bien, no me faltaba la comida, pero no podía salir e irme. Como no podía hacer mucho me pusieron a darle comida a los animales”, sostuvo.

Finalmente, Mauricio sostuvo que espera que sus demás compañeros estén bien donde quiera que se encuentren.

Este hecho ya está siendo investigado por las autoridades pues revelaría una nueva forma de reclutamiento de los grupos armados de la zona.

