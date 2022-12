El régimen de Maduro no escucha y parece en estado de negación: Santos

El presidente Juan Manuel Santos lanzó puyas al Gobierno de Nicolás Maduro y le insistió en que es necesario que se abra un canal humanitario.

Vea también: Piden al Congreso negar salida del país a Juan Manuel Santos

Publicidad

“Quiero reiterar nuestra condena a las acciones del régimen venezolano que ha generado esta crisis humanitaria. Un régimen que no escucha y que parece que está en estado de negación total porque no solamente no escucha, sino que no actúa”, dijo.

Las críticas las hizo tras lanzar el nuevo permiso de permanencia, PEP, al que podrán tener acceso los venezolanos que están llegando al país buscando apoyo y que les dará un margen de legalidad de dos años.

Son 442.462 venezolanos que serán regularizados. Por ahora 404.504 podrán solicitar el permiso especial de permanencia y será por turnos dependiendo del número de registro que les dieron en el censo nacional de migrantes.

“Deben ingresar a la página web de Migración, incluir número de formulario y a vuelta en correo electrónico se les enviará el PEP. Un favor, si todos ingresan el mismo día se va a caer la página de Internet”, así lo explicó el director de migración colonia Cristian Krüger.

Publicidad

Por ahora, 37.958 venezolanos tienen inconvenientes con el registro que hicieron en el censo de migrantes y antes de pedir el permiso tendrán que acudir a la página web de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

“En total le entregaremos al próximo gobierno una política con más de 820.000 venezolanos regularizados”, anunció Santos.