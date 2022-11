El reversazo de Fiscalía al pedir medida de aseguramiento contra ex viceministro Pico

En medio de la audiencia en la que la Fiscalía solicitaba a un juez de Bogotá que le diera medida de aseguramiento al exviceministro de Agricultura Luis Miguel Pico, por el escándalo de sobornos de Odebrecht en Colombia, el fiscal del caso cambió de opinión y le dijo a la juez que desistía de esa solicitud. Es decir, le permitía afrontar el proceso en libertad.

“La Fiscalía le solicita que se retire la petición de medida de aseguramiento contra Pico. No existen elementos materiales probatorios con los que se demuestre que existe de un peligro de obstrucción a la justicia cuando aceptó cargos, y no tengo prueba que demuestre que podría afectar la prueba que falta por recaudar. No existe un peligro para la comunidad porque no podría hablar de que la modalidad fue con la mayor intensidad del dolo o que los móviles del ciudadano hayan sido los peores, no existen. El ciudadano se ha presentado cada vez que se le ha requerido”, dijo el fiscal del caso, después de un receso que pidió para buscar los argumentos con los que sustentaría la medida que finalmente fue ‘reversada’.

Publicidad

El exviceministro Luis Miguel Pico fue imputado por dos hechos en particular, que ocurrieron entre el 2012 y el 2013 cuando se desempeñaba como asesor del entonces ministro de Industria y Comercio Sergio Díaz Granados.

Lea también: Procuraduría abre investigación a exministro Luis Miguel Pico por caso Odebrecht

Publicidad



El primero: “aprovechándose de su cargo, ayudó al exsenador Bernardo ‘El Ñoño’ Elías a conseguir una cita con ministro de la época Díaz Granados. Reunión con la que asistió con el exsenador Antonio Guerra de la Espriella para tratar el tema del contrato de estabilidad para que ellos hicieran lobby con el ministro”.

Por este Lobby -entre otras gestiones-, el exsenador Otto Bula pagó como coima 4.000 millones de pesos, de los cuales 700 millones fueron para 'El Ñoño'.

Publicidad

El segundo hecho: “El ñoño realiza una llamada telefónica el 31 de dic del 2012 a Pico con el fin de que permitiera el acceso al lugar donde se iba a firmar el contrato de estabilidad para que Federico Gaviria y el funcionario que lo acompañaba del consorcio constructor de la ruta del sol pudieran ser testigos y verificar que el contrato hubiera sido firmado. Simplemente para que Pico como asesor del ministerio les ayudará a que se permitiera el ingreso a ver el contrato”.

Por esas dos gestiones, según la Fiscalía, un año más tarde 'El Ñoño' Elías le pagó 50 millones de pesos al entonces asesor del Ministerio de Industria y Comercio, Luis Miguel pico. Otros 200 millones se le pagaron al exsenador Antonio Guerra de la Espriella.

Y es que en el 2012 el concesionario Ruta del Sol estaba urgido para que se firmara un contrato de estabilidad jurídica, “con el que buscaban que se mantuvieran las condiciones en temas de impuestos para darle estabilidad en el tema de impuestos a Odebrecht. Le ahorraba a Odebrecht en impuestos más de 250 millones de dólares”.

Por esa conducta, según la Fiscalía,

Pico se expone a una pena de a 64 meses a 126 meses de prisión y a una multa de 66-150 salarios mínimos mensuales vigentes.

Escuche el audio de la noticia aquí:

Publicidad

Publicidad