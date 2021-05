El rifirrafe entre Uribe y periodista de CNN por su retórica en contra de los manifestantes

En medio de una entrevista para el programa 'Conclusiones' de la cadena CNN en Español, el expresidente Álvaro Uribe Vélez tuvo un rifirrafe con su entrevistador al referirse sobre su retórica de mano dura contra los manifestantes y si esta ofendía a los colombianos.

En esta entrevista Fernando del Rincón le preguntó sobre esta retórica de Uribe: “Muchos colombianos y colombianas se sienten ofendidos por la retórica de Álvaro Uribe Vélez, el expresidente". En ese momento Uribe lo interrumpió diciendo: ”Fernando yo no puedo aceptarle eso, usted me llama es a condenarme, usted no me llama para una entrevista, no le puedo aceptar esto”, dijo.

En medio de este momento tenso Uribe insistió en que el periodista lo estaba atacando y le pidió respeto. “Usted no me está llamando a mí como periodista, usted me está llamando como político y no puedo aceptarle esto (...) Yo con mucho gusto le quiero responder todo, pero no con sus bravuconadas, yo le pido que me respete”, puntualizó.

”Le estoy transmitiendo el sentir de colombianos y colombianas (..) no es ninguna bravuconada, yo lo estoy respetando”, puntualizó el periodista.

A continuación mire el video completo del tenso momento que vivió Uribe con el periodista de CNN: