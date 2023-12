“El sistema obliga a Petro a ceder, si no va a estar solo y aislado de la sociedad”: analista

Esta por terminar este 2023 y ya se registran los balances en varios sectores en Colombia. El columnista y analista Pedro Medellín habló en Sala de Prensa Blu sobre el año de Gobierno del presidente de la República , Gustavo Petro.

“El 2023 es el año del fracaso o del quiebre del radicalismo y es la opción que el presidente ha tomado…y eso terminó bloqueando al Gobierno con los medios, con la economía, en la política con el Congreso; lo bloqueó en todos los ámbitos, incluso a nivel internacional. Entonces es el año de la ruptura que lo obligó a tener que repensar en su radicalismo”, indicó.

Se refirió a las elecciones regionales en las que la derecha llevó la ventaja, pero habló del radicalismo tanto de izquierda como de la oposición.

“Aquí desapareció el debate político y todo se convirtió en confrontación, no hay debate ni deliberación. En la relación con los gremios es confrontación, con los empresarios, la relación con los partidos es confrontacional con el Gobierno. Además, en su radicalismo hizo varios anuncios y se convirtieron en puente de confusión y desorden, la gente no sabía si era anuncio o una medida que estaban pensando o si era un decreto firmado y el tercer punto es que no había liderazgo”, enfatizó.

Finalmente, mencionó que, según él, pareciera que la pasión por la confrontación le gana a la del diálogo y por eso el presidente Petro es radical al responder a las diferentes situaciones del país.

“Creo que la propia institución democrática lo obliga y lo hace devolver. Cuestiona los jueces, cuestiona a las Cortes y estos reaccionan y le enseñan que la democracia tiene límites, presiona a los empresarios y le tocó reunirse con ellos; entonces el sistema tiene unos contrapesos que obliga al presidente a ceder y a abrir espacios porque si no va a estar muy solo, sin ningún tipo de apoyos y completamente aislado de la sociedad”, sentenció.

