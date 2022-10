El uribismo saldrá el 2 de abril a la calle a protestar

El senador del Polo Democrático Iván Cepeda aseguró que es momento de construir acuerdos en torno a la reconciliación y no de generar polarización. “No considero que sea el momento de realizar expresiones públicas de rechazo al proceso de paz, me parece que eso no contribuye a buscar ese acuerdo”, dijo.

Por su parte, el representante a la Cámara del Partido de La U Efraín Torres aseguró que una movilización generaría zozobra en los colombianos y “lo único que haría es poner en riesgo el proceso de paz”.

El senador del Partido Liberal Horacio Serpa señaló que el Centro Democrático está en su derecho de convocar la manifestación, pues ve a este partido “en la tarea de crear condiciones para vincularse a la paz. Qué bueno fuera que se superaran distancias, que se aprovecharan estas marchas para dialogar con la gente sobre lo que es la paz”.

