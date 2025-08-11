El video de Miguel Uribe cuando tenía solo 4 años que conmueve hoy, el día de su muerte

La noticia del fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en la madrugada de este lunes 11 de agosto de 2025, a la edad de 39 años, ha conmocionado a Colombia.

La causa de su deceso fue una hemorragia en el sistema nervioso central, complicación grave derivada del atentado que sufrió el pasado 7 de junio en el barrio Modelia de Bogotá, donde realizaba actividades de campaña. Uribe Turbay había permanecido hospitalizado por más de dos meses, enfrentando múltiples complicaciones y sometiéndose a procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia.

En medio del luto nacional, que incluye la declaración de tres días de duelo en Bogotá por parte del alcalde Carlos Fernando Galán, un emotivo video de la infancia de Miguel Uribe ha resurgido, añadiendo una capa de profundo dolor y reflexión sobre su vida marcada por la tragedia.

El video, un informe del Noticiero Criptón de 1990 publicado por Señal Memoria muestra a un pequeño Miguel Uribe, de tan solo 4 años, enviando un saludo de Año Nuevo a su mamá, Diana Turbay, quien había sido secuestrada meses atrás por Pablo Escobar. En estas imágenes, parte de los esfuerzos por lograr su liberación, también aparece Nydia Quintero.

Hoy, la historia parece repetirse con la trágica muerte de Miguel Uribe, víctima también de la violencia política, un ciclo que, como señalan los expertos, parece no ceder. Su esposa, María Claudia Tarazona, y su hermana, María Carolina Hoyos, han compartido emotivos mensajes de despedida en redes sociales, reflejando el profundo impacto de su partida.

Vea el video aquí:

🎞️ En este informe del Noticiero Criptón (1990) vemos a Miguel Uribe, con 4 años, enviando un saludo de Año Nuevo a su mamá Diana Turbay, secuestrada mese atrás por Pablo Escobar. En este video, parte de los esfuerzos hechos para su liberación, aparece también Nydia Quintero. pic.twitter.com/8eHbRmlbYR — Señal Memoria (@SenalMemoria) August 11, 2025

Diana Turbay Quintero, periodista y directora de la revista Hoy x Hoy, era hija del expresidente Julio César Turbay. Su secuestro, ocurrido el 30 de agosto de 1990, fue una trampa mortal orquestada por el grupo narcoterrorista Los Extraditables, liderado por Pablo Escobar, bajo la falsa promesa de una entrevista exclusiva con un guerrillero del ELN. Este secuestro fue una estrategia para presionar y frenar la extradición de capos a Estados Unidos.

Durante 148 días, Diana Turbay permaneció en cautiverio, expresando en sus escritos la angustia de estar lejos de sus hijos. Su calvario terminó trágicamente el 25 de enero de 1991, cuando recibió un disparo por la espalda durante un intento de rescate de la Policía y falleció esa misma tarde a los 40 años. En ese momento, su hijo Miguel estaba a punto de cumplir cinco años.

La vida de Miguel Uribe Turbay ha estado inevitablemente vinculada a este doloroso capítulo de la historia de Colombia. Él mismo confesó en el pasado que conoció a su madre a través de las historias de otros y que, aunque los recuerdos eran difusos, imágenes como la de su padre dándole la noticia de su muerte y el beso al ataúd durante el velorio quedaron grabadas.

En su niñez, sintió resentimiento hacia su madre por haberse expuesto, pero con los años, esa rabia se transformó en admiración, entendiendo que lo que ella hizo fue por el país y por su familia. También afirmó haber perdonado a Pablo Escobar y a los responsables directos de la muerte de su madre.

Los restos de Miguel Uribe Turbay serán velados en la cámara ardiente que se llevará a cabo en el Capitolio Nacional este lunes 11 de agosto de 2025. Las exequias están programadas para el miércoles 13 de agosto a las 12 del mediodía en la Catedral Primada de Colombia, oficiadas por el Cardenal Primado de Colombia, José Luis Rueda Aparicio.