"Ahora me toca mandar hojas de vida": así reaccinó Vicky Dávila tras resultados en la consulta

Vicky Dávila reconoció la victoria de Paloma Valencia en la Gran Consulta por Colombia, quien superó con amplia ventaja a figuras como Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, Juan Carlos Pinzón y Juan Daniel Oviedo; sin embargo, el exdirector del DANE logró consolidarse como la gran sorpresa de la jornada.

Dávila, quien participó con el respaldo de sectores independientes, reaccionó de inmediato a través de sus redes sociales destacando la relevancia de este triunfo para el sector. "Paloma Valencia, que Dios te bendiga. Tienes una responsabilidad muy grande, defender a Colombia y cuidar nuestra democracia y nuestra libertad", expresó la periodista tras conocerse los datos oficiales.



El futuro político de Vicky Dávila tras las elecciones

Tras su paso por la arena electoral, Dávila fue enfática al señalar que su prioridad inmediata será retomar su actividad profesional. "Yo soy una periodista, ahora me toca mandarles a ustedes hojas de vida, a ver qué es lo que voy a hacer y a dónde voy a trabajar", afirmó, subrayando su compromiso con el sostenimiento de su familia y su desvinculación de la política activa tradicional.

A pesar de no haber obtenido la candidatura, manifestó su intención de respaldar la aspiración de la senadora del Centro Democrático. "Estoy lista para apoyarla de la manera que sea posible, a Paloma Valencia. Yo no soy una política, yo quería y he querido servirle a Colombia", puntualizó.

democracia y nuestra libertad. Hay que derrotar a Iván Cepeda, “El Heredero”, la peor amenaza para el futuro de los colombianos. Ahora a ganar en primera vuelta.… pic.twitter.com/gQs2RnMPb1 — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) March 8, 2026

Finalmente, la comunicadora hizo un llamado a consolidar una victoria en primera vuelta, señalando que el objetivo principal debe ser derrotar a Iván Cepeda, a quien calificó como 'El Heredero' y la mayor amenaza para el futuro del país.