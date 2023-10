Ante notaría, Gustavo Bolívar se compromete a continuar con las obras del metro

Ante la notaría número 36 del círculo de Bogotá, ubicada en la carrera 7 con calle 12, este lunes, 23 de octubre, sobre el mediodía, el candidato del Pacto Histórico Gustavo Bolívar, firmó un documento en el que se compromete a continuar con las obras del Metro de Bogotá.

“Perfectamente es una reacción a la participación en política la alcaldesa, que anda por lo menos pidiendo a la ciudadanía, en abierta participación en política, de no votar por el candidato que va a tener el metro y yo como no soy el candidato que va a el metro vengo a suscribir aquí ante notario”, explicó Gustavo Bolívar en la notaría.

La firma del documento se hizo ante lo dicho por el candidato a la Alcaldía de Bogotá en la que ha manifestado que apoya un metro subterráneo como lo ha propuesto el presidente Gustavo Petro dentro de los últimos meses.

“Claro porque es que una cosa es el presidente Petro y otra es Gustavo Bolívar, el presidente Petro no quiere detener el metro, quiere mejorarlo, es decir subterránea, soterrar la parte por el paso del centro. Si no lo logra, pues el 1 de enero haremos lo que esté concebido en ese momento, si es subterráneo, perfecto, si es elevado también, pero no vamos a detener el metro”, agregó Gustavo Bolívar.

Esta medida ya la utilizó en la campaña del 2022 el presidente Gustavo Petro cuando se comprometió ante un notario con no realizar expropiaciones durante su gobierno.

