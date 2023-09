"Sale hedionda. Pura alcantarilla negra": crítica situación de agua potable en Santa Marta

Se acercan las elecciones regionales del 29 de octubre y crecen las peticiones de los ciudadanos a los que serán sus futuros gobernantes. Por ejemplo, en Santa Marta , en el barrio Pescaito' se está viviendo una "maldición" por cuenta de que el agua residual está inundando las calles, casas y dejando un olor fétido en el ambiente.

Y es que en plena calle octava del barrio Pescaito hay un hueco gigante lleno de aguas residuales que producen un olor muy fuerte y tiene todo tipo de residuos. La comunidad denunció que cuando llueve el agua sube y tapa toda la calle.

"Esa agua sale hedionda, a pura alcantarilla negra. No podemos ni bañarnos porque nos da rasquiña. Es horrible. La gente no puede pasar porque da hongos en el piel", manifestaron los habitantes de este sector. Además, esto se suma a que el agua no llega todos los días a los hogares samarios.

"El problema aquí en Santa Marta, en pescadito especialmente es muy caótico, aquí estamos recibiendo el agua es cada 8 días, cada 10 días, entonces la gente tiene que llenar su alberca y recoger agua por tanque para poder subsistir. En esos pocos días que tenemos agua las cantarillas se rebozan", dijo uno de los habitantes de Pescaito.

Publicidad

Denuncian que a veces el agua potable se une con las aguas negras

"Cuando llueve demasiado se mete el agua por adelante y por atrás por el patio. Entonces, eso se huele bastante. Hay que pagarles a unos muchachos, cuando escampa, para que saquen el agua, pero queda el olor a fango y a agua podrida. Eso es engorroso para uno y le da pena que entren a la casa y sientan ese olor”, manifestó un samario.

Asimismo, denuncian que esto está afectado la salud porque al momento de comer el olor a fétido ingresa a las viviendas, por lo que deben encerrarse para evitar eso. Además, hay habitantes que tienen problemas de salud por cuenta de las condiciones en las que viven. “Eso es una rasquiña que yo no soporto. Eso es una infección. No se puede comer porque uno no soporta el olor”, dijeron.

Esto afecta incluso a los niños, una de las habitantes de Pescaito aseguró que sus hijos dieron positivo para ácaros “ya que están expuestos constantemente a esto”.

Publicidad

Los samarios y, en especial, los habitantes de Pescaito describen toda esta situación de la siguiente manera: "Esto es un agua de mier*".

Acueducto Santa Marta responde

Héctor Ernesto Hernández, director de acueducto de Santa Marta, aseguró que en este momento hay un déficit importante en la ciudad que no permite que el agua potable llegue a toda la población.

“Nosotros estamos siendo intervenido desde hace dos años, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos, de la cual hemos tenido un apoyo fundamental. Estamos trabajando en sacar adelante una serie de contratos para aumentar la demanda. Dando mantenimiento de los pozos y presentando proyectos para optimizar las plantas de tratamiento. Y el otro pilar fundamental es atacando las pérdidas que son importantes en la ciudad de Santa Marta”, dijo.

Le puede interesar