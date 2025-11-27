En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carlos Caicedo
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia  / Centro Democrático sorprendería con Marelen Castillo; Alejandro Gaviria evalúa alianzas

Centro Democrático sorprendería con Marelen Castillo; Alejandro Gaviria evalúa alianzas

En Recap Blu se realizó la sección 'Pescando votos' con las últimas novedades del panorama político de cara a las elecciones del próximo año en Colombia, pues se acercan fechas claves.

Publicidad

Publicidad

Publicidad