Centro Democrático sorprendería con Marelen Castillo; Alejandro Gaviria evalúa alianzas

Con solo 100 días exactos restantes para las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas, el panorama político colombiano se encuentra en una etapa crucial de definiciones y registro de listas. La fecha límite para la inscripción de listas al Congreso es el 8 de diciembre, aunque los partidos probablemente finalizarán los registros el viernes o sábado anteriores debido al puente festivo.



Definiciones cruciales en el Centro Democrático y la lista al Senado

Este fin de semana se prevé como clave para las determinaciones del Centro Democrático. El líder natural del partido, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, junto al director Gabriel Vallejo y un comité de selección, definirán el orden de la lista al Senado, la cual cuenta con cerca de 100 aspirantes. La complejidad radica en que "no hay cama para tanta gente", obligando al partido a organizar prioridades y asegurar escaños para figuras clave.

Entre los nombres sorpresa que se perfilan, destaca Marelen Castillo, quien fue fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández en 2022 y actualmente ocupa una curul como representante a la Cámara gracias al Estatuto de la Oposición. El periodista Lucas Sampedro contó en Recap Blu que fuentes cercanas al partido indican que su inclusión en la lista al Senado por el Centro Democrático es un hecho confirmado.

Además, el partido ha confirmado la participación de Álvaro Uribe Vélez, quien ocupará el número 25 en la lista, en una estrategia arriesgada que busca duplicar la meta actual de 13 curules. Otro nombre relevante que ingresaría a la lista es el exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, luego de renunciar a su aspiración presidencial. También se espera que Andrés Forero, hoy representante a la Cámara, asegure un cupo para dar el salto al Senado.

Marelen Castillo X: @CastilloMarelen

El futuro de Alejandro Gaviria: cortejado por el tradicionalismo

En otro frente político, el exministro Alejandro Gaviria ha generado gran expectativa sobre su destino en las próximas elecciones legislativas. Inicialmente, su nombre se barajó para encabezar una lista junto al Nuevo Liberalismo y la coalición Ahora Colombia, pero tras haber comunicado a Juan Manuel Galán que no aspirará al Senado, ese plan se cayó.



Sin embargo, a Gaviria le están "haciendo ojos" al menos tres partidos. Se ha informado que el Partido Liberal y *Cambio Radical* lo tienen en el radar. Aunque los Verdes también tuvieron acercamientos, estos no prosperaron. La posible alianza con Cambio Radical resulta particularmente llamativa, dado que este partido ha mantenido una fuerte oposición al Gobierno de Gustavo Petro, del cual Gaviria fue ministro. Es importante señalar que las negociaciones o conversaciones que se están dando no buscan que Gaviria encabece ninguna lista, sino que se integre en algún número para aspirar al Senado.

Los próximos días serán determinantes para aclarar el camino políticos de estos aspirantes a las elecciones del 2026.