Se evidenció una incoherencia política: Carlos Caicedo tras distanciamiento con gobierno Petro

El precandidato presidencial Carlos Caicedo confirmó su distanciamiento del gobierno del presidente Gustavo Petro.

En Recap Blu se refirió a las recientes declaraciones del presidente Petro, donde el pasado martes, durante un Consejo de Ministros, había sugerido que existían figuras que estaban "dividiendo a la izquierda" al hablar sobre la elección en Magdalena.

Por esto, Carlos Caicedo revirtió la acusación de división, señalando que la incoherencia política reside en el partido del presidente.

"Ahí lo que se evidenció fue una incoherencia política de ellos, a quienes hemos acompañado por todos estos años. El presidente y la cúpula de su partido fueron quienes tomaron la decisión de unirse con el Centro Democrático de Álvaro Uribe y Cambio Radical de Germán Vargas Lleras", dijo Caicedo, quien describió esta movida como una "cosa contra natural".



A pesar de esta alianza, Caicedo aseguró que el pueblo de Magdalena no la respaldó, sino que votó por los resultados de la gestión que él y su movimiento han adelantado en el territorio.

Sobre la creación de un "Frente Unido" tras la evidente fractura, Caicedo habló sobre planes para formar un Frente Unido.

Este nuevo frente se diferenciaría del Frente Amplio que ha sido pactado y anunciado por el Pacto Histórico, donde han figurado nombres como Roy Barreras y Juan Fernando Cristo.

Sobre con quién formaría este nuevo frente si excluye a figuras importantes de la izquierda tradicional como Iván Cepeda o Roy Barreras, Caicedo fue claro:

"En en Frente Unido del pueblo pueden estar todas las organizaciones, movimientos izquierda, y muchos otros candidatos, pero no todos estos políticos", dijo.

Escuche la entrevista: