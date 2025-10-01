Fiscalía acusa a Carlos Caicedo por irregularidades en contrato del Coliseo de Gaira en Santa Marta

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar, por presuntas irregularidades en el contrato de adecuación del Coliseo Deportivo de Gaira, suscrito en octubre de 2015.

De acuerdo con el ente acusador, se habrían configurado los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado. El proceso contractual, identificado con el número 480, tenía un plazo inicial de dos meses y tres días, considerado insuficiente para la magnitud del proyecto. Esto llevó a cinco prórrogas que sumaron 525 días adicionales, retrasando la entrega hasta abril de 2019, cuando la obra debía estar lista en diciembre de 2015.

Las pesquisas revelaron que no existían estudios previos ni licencia de construcción al inicio del proyecto —esta se obtuvo casi dos años después— y que los pliegos de condiciones habrían sido direccionados para favorecer a un contratista. El contrato, cuyo valor inicial era de $2.682 millones, recibió una adición de $1.340 millones, elevando el costo total a más de $4.022 millones, con un presunto detrimento patrimonial de $691 millones.

En ese contexto, Julián Quintana, abogado de la Alcaldía de Santa Marta como víctima en el proceso, aseguró: “Se trata de una audiencia de acusación dentro de los múltiples casos que tiene Caicedo por presuntos hechos de corrupción. En este caso, la Fiscalía determinó que había un contrato sin requisitos como licencias ni estudios, lo que generó un detrimento significativo al patrimonio de la ciudad. Estamos hablando de un proyecto de cerca de 6 mil millones de pesos, de los cuales una parte importante se perdió a favor del contratista. La Fiscalía hizo una adecuada lectura del escrito de acusación y el caso continuará en diciembre con la audiencia preparatoria”. El caso será llevado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, y la audiencia preparatoria quedó fijada para el próximo 3 de diciembre en Bogotá.



Esta acusación se suma a otros procesos judiciales que enfrenta Caicedo, líder del Movimiento Fuerza Ciudadana, en un momento de especial tensión política en el Magdalena tras la nulidad electoral de Rafael Martínez, las divisiones internas en la colectividad naranja y la convocatoria a elecciones atípicas.